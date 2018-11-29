 re:Invent 2018：Amgen和大韩航空押注AWS云计算

在年度re:Invent大会的第二天，AWS不仅发布了大量新的更新和服务，同时也公布了新的客户。

至顶网软件频道消息： 大型品牌只是无法获得足够的亚马逊网络服务公司，如果它的客户收购率，或至少它的公告，是任何事情。该公司今天表示已经签署了另外一对大型客户，就在它将Ellie Mae Inc.和英特尔公司的Mobileye部门作为主要客户登陆后的第二天。

在年度re:Invent大会的第二天，AWS不仅发布了大量新的更新和服务，同时也公布了新的客户。

今天公布的第一个新客户似乎非常适合使用AWS的一系列云服务。Amgen是一家生物技术公司，使用计算机模拟和数据分析来帮助开发一系列用于预防癌症患者感染和治疗其他疾病的医疗药物。

Amgen公司表示，正在将绝大多数计算基础设施迁移到AWS上，以加强自己的分析能力，最终目标是针对各种病症开发新的医疗方法。Amgen将使用一系列Amazon的云服务，包括数据库和机器学习服务，以开发可加速研究的新应用和自动化流程。

Amgen已经看到了将这类研究业务转移到云端的好处。自2012年以来，Amgen一直与AWS合作运行高性能计算工作负载，以支持临床药理学建模和模拟等工作。通过迁移到云，Amgen还改进了普通的业务流程，例如分析销售数据以更好地了解销售团队在现场的表现。

“Amgen等生物技术和制药公司正在转向云端，更好地利用现有的大量临床数据，更快地发掘更深入的见解，帮助医疗专业人员治疗患者，”AWS全球商业销售副总裁Mike Clayville在声明中表示。

今天宣布公布的另一家新客户是大韩航空（Korean Air Lines Co. Ltd.），该公司表示将在“全押”AWS，特别是使用AWS的机器学习服务。大韩航空方面表示，计划使用AWS SageMaker来构建、训练和部署机器学习模型，以改进预测性飞机维护系统并实现自动化维修，从而确保飞机安全并随时可以飞行。

大韩航空还将使用Amazon的Sumerian服务，该服务提供的VR开发工具可用于创建“虚拟员工培训计划”，模拟一系列飞行场景，确保员工为飞行中的任何情况做好准备。

大韩航空公司首席信息官Kenny Chang在声明中表示：“我们将在未来三年内全面变革整个IT基础设施，将所有网站、货物管理、飞行控制系统、ERP和其他系统迁移到AWS。”