 re:Invent 2018：AWS Marketplace新增大量应用容器和IoT工具

AWS正在采取措施提高自己云基础设施平台上的第三方软件和与应用容器及物联网相关硬件的可用性。

至顶网软件频道消息： AWS正在采取措施提高自己云基础设施平台上的第三方软件和与应用容器及物联网相关硬件的可用性。

应用容器因为给开发者提供了诸多好处而成为Amazon的一个重点关注领域。应用容器让开发者能够构建在任何计算平台上独立运行的软件应用，而无需更改底层代码。而且容器化应用程序的更新速度更快了，给使用容器应用的企业组织提供了更高的敏捷性。

容器的普及意味着Amazon有意在自己的云基础设施上让这种工具更容易获得，考虑到这一点，AWS开始向AWS Marketplace中添加大量相关产品。在今天的re:Invent大会上，AWS宣布推出160种新的“可信”容器产品，这些产品可以快速轻松地部署在Amazon Elastic Container Service和Amazon ECS for Kubernetes服务上。

这其中包括来自Aqua Security Software和CloudBees等公司的产品，涵盖的范围包括开发者工具、高性能计算和安全性。Amazon通过AWS Marketplace提供这些产品，简化了这些产品的设置和部署，成本算到客户每月的AWS账单上。

此外，Amazon还新增了一项名为AWS Private Marketplace的新功能，这样企业就可以创建一个符合其独立政策的批准软件列表，然后员工根据需要进行购买。

此外Amazon还扩展了Amazon Partner Network Program计划，让第三方软件公司更容易在AWS云基础设施上验证其产品。新的AWS IoT Service Delivery旨在帮助客户识别已经经过认证可运行在其平台上的相关软件和服务。因此，列表中的任何内容都经过了预先优化，易于设置，开箱即用。

此外，类似的AWS Device Qualification Program计划也是面向物联网设备和硬件提供商的。客户可以放心，此列表中的任何内容都经过身份验证，并且针对与AWS IoT服务（包括IoT Core、AWS Greengrass、Amazon FreeRTOS和Amazon Kinesis Video Streams）的互操作性认证。

AWS Device Qualification Program并不是一项新推出的计划，但Amazon的目的是让第三方更容易验证其硬件，此前是需要这些公司将其设备实际运送到Amazon那里进行认证的。

现在，Amazon提供了一种新的IoT Device Tester资格认证工具，可下载用于认证物联网硬件。认证通过后，每个硬件产品将被添加到AWS Partner Device Catalog设备目录中。

最后，Amazon将向AWS Competency Program（该计划指定有资格帮助客户管理这类工作负载的可信合作伙伴）中添加一项新的“Container Competency”。目前容器领域内的大多数大型企业都已经在名单中，包括Canonical、Docker、Mesosphere、Red Hat和SUSE等。



