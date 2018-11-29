 HPE收购BlueData突显人工智能和分析野心

HPE今天透露，计划收购BlueData Software，这是一家专注于让企业更容易使用人工智能和分析工具的初创公司。

至顶网软件频道消息： HPE今天透露，计划收购BlueData Software，这是一家专注于让企业更容易使用人工智能和分析工具的初创公司。

HPE预计将于1月底完成该交易，具体财务条款没有对外披露，但猜测收购价至少为八位数。BlueData已经从投资者那里融资了3900万美元，并拥有令人印象深刻的客户名单，其中包括Nasdaq Stock Market。

BlueData在销售一款名为EPIC的平台，该平台旨在简化分布式数据处理应用的部署。最早该公司专注于分析软件如Hadoop，但最近将其功能扩展到机器学习框架领域。

设置这些类型的工作负载不仅需要专业技能，而且由于其复杂性，大规模部署可能需要大量的时间。根据BlueData的说法，EPIC可以将这个过程缩短到只有几分钟。它提供了流行的AI和分析应用的预配置版本，并且打包到软件容器中以加速部署。

软件容器使应用能够无缝地运行在许多不同类型的基础设施上，EPIC利用这一特点让企业在本地环境和公有云上对他们的工作负载进行设置。此外，该平台还提供处理日常任务的自动化功能。BlueData称，这些功能组合让客户可以将部署成本降低多达75％。

该平台可以说是对HPE产品组合的一个重要补充。机器学习、分析和容器都是HPE的主要关注领域，尤其是在HPE希望为越来越多拥抱混合云基础设施的企业客户提供更好支持的背景下。

HPE在今天的公告中指出，EPIC将与HPE Apollo系列服务器进行集成，该系列包含专门用于运行分析工作负载和其他数据密集型工作负载的计算机，换句话说，就是BlueData软件所针对的应用类别。

BlueData首席执行官Kumar Sreekanti表示：“我们的愿景是为数据密集型分布式应用创建一个类似于VMware的基础架构软件平台。很高兴看到我们的想法和愿景将成为HPE这样的硅谷先驱企业的一部分。”

VMware前研发副总裁Sreekanti补充说，“BlueData与HPE强大的品牌、全球影响力、包括HPE Apollo Systems在内的广泛产品组合以及企业关系结合到一起，让我们可以加大研发创新投入，以及突显我们在人工智能和大数据分析基础设施方面的技术差异化。”