 亚马逊AWS眼里的市场格局：微软紧随其后，阿里比谷歌更具威胁

美国时间11月28日，在亚马逊re：Invent大会上，AWS CEO Andy Jassy在演讲时调侃调戏甲骨文创始人拉里·埃里森，认为甲骨文在全球云计算市场份额太低，侧面透露出亚马逊眼中的公共云市场格局，微软紧随其后，而阿里比谷歌占比更多市场份额。

至顶网软件频道消息： 美国时间11月28日，在亚马逊re：Invent大会上，AWS CEO Andy Jassy在演讲时调侃调戏甲骨文创始人拉里·埃里森，认为甲骨文在全球云计算市场份额太低，侧面透露出亚马逊眼中的公共云市场格局，微软紧随其后，而阿里比谷歌占比更多市场份额。

在现场，亚马逊AWS CEO Andy Jass亮出一张全球公共云市场份额图，亚马逊AWS以51.8%的市场份额排名第一，微软排名第二，阿里巴巴排名第三，谷歌排名第四。

据了解，亚马逊AWS现场展示的图片份额实际上来自权威市场研究机构Gartner的2018年全球公共云市场份额报告。据Gartner统计，亚马逊AWS、微软Azure和阿里云继续在全球市场位居前三，被称公共云“3A”。阿里云也是榜单中唯一的中国企业。



Gartner数据显示，亚马逊、微软、阿里云三家市场份额合计上升至69.7%，继续扩大领先优势，其他厂商的市场份额进一步被挤压，未来云计算市场将向着巨头市场格局演进。

高盛的数据同样显示，在公共云市场份额方面，目前亚马逊AWS排名全球第一，微软Azure排名全球第二，阿里云排名全球第三，谷歌云排名全球第四，并且这些云厂商都在保持快速增长，获取越来越多的公共云增量市场。