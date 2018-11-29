 re:Invent 2018：AWS与金融巨头Guardian Life和Openbank达成云合作

本周的re:Invent大会又公布了两家规模数十亿美元的企业客户将于AWS达成合作。

至顶网软件频道消息： 本周的re:Invent大会又公布了两家规模数十亿美元的企业客户将于AWS达成合作。

AWS今天透露，保险业巨头The Guardian Life Insurance Company of America和网上银行提供商Open Bank SA已经选择将他们的业务迁移到AWS平台上。

这一公告也把re:Invent 2018大会迄今为止公开的重要新客户总数提升至6个。此前AWS宣布的客户包括大韩航空、生物技术公司Amgen、Ellie Mae和英特尔旗下的Mobileye部门。

Guardian Life是其中最大的客户之一。截至2017年，这家私营相互保险公司在财富500强中排名第239位，拥有9000名员工，（在税前和股息之前的）年营业收入为16亿美元。

Guardian Life目前正在将“大部分”工作负载转移到AWS，正在迁移的应用包括客户门户和内部数据分析环境等关键任务系统。此外，Guardian Life已经在AWS Elastic MapReduce托管Hadoop服务上建立了一个全新的数据湖。

Guardian Life首席信息官Dean Del Vecchio在AWS首席执行官Andy Jassy今天上午的主题演讲中表示，他们已经迁移了200个应用，在11月5日关闭了最后一个自主运营的数据中心。“我们认为AWS是我们的核心竞争优势，“ 他说。

AWS表示迁移到云端让Guardian Life能够关闭自己内部的数据中心，而今天宣布的另一个新客户Openbank也已经完全将运营转移到了AWS云端。Openbank是总部位于西班牙的Banco Santander（全球第九大金融服务公司）旗下的网上银行部门。

展望未来，Openbank计划将云系统分布运行在更多的AWS数据中心，以更好地防止故障中断。Openbank和Guardian Life都表示，他们的长期计划涉及到采用AWS最新升级的SageMaker人工智能服务。

这一点突显了AWS的人工智能在推动AWS持续增长中正在发挥越来越大的作用。关键是，机器学习不仅影响着那些正在积极使用机器学习的企业采购决策，也在影响那些打算在未来采用该技术的企业。据Gartner称，有近一半的企业计划实施人工智能，而其中只有一小部分企业已经这样做了。

值得注意的是，迄今为止AWS公布的六家新大型客户中有三家——Guardian Life、Open Bank和Ellie Mae——都是在金融服务领域的企业。2017年Gartner的另一项研究发现，金融服务领域的云采用增长速度超过预期。Gartner预测，到2020年将有36％的金融服务公司把至少一半的“交易记录系统”转移到云端。