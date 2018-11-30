 DevOps和微服务助攻，新一代容器PaaS平台成数字化转型利器

在数字化转型压力之下，越来越多的传统企业开始大胆拥抱包括以Kubernetes（K8s）、DevOps、微服务为代表的云原生技术，作为企业数字化转型的重要支撑。

至顶网软件频道消息： 11月27日， 由中国石油信息管理部、中国石油股份有限公司勘探与生产分公司、东方地球物理公司主办，北京中油瑞飞公司协办的中国石油勘探开发梦想云平台V1.0发布仪式暨合作伙伴共建倡议仪式在京举行。此次中石油打造的“梦想云”是一个基于PaaS平台构建的面向石油上游业务的企业云平台，基于Docker和Kubernetes技术路线，搭建了云原生开发体系，并在此基础上，有效支撑规模和环境异常复杂的勘探开发业务。

应该说，中石油此举在业内并不令人意外。近年来在数字化转型压力之下，越来越多的传统企业开始大胆拥抱包括以Kubernetes（K8s）、DevOps、微服务为代表的云原生技术，作为企业数字化转型的重要支撑，但如此大规模地把云原生技术应用在油气行业核心业务系统，这还是业内首次。

基于Docker+K8s的勘探开发梦想云

此次发布的中国石油自主知识产权的勘探开发梦想云（E&P Cloud）是国内油气行业首个将云原生技术应用在大型央企核心业务系统的项目。梦想云以“两统一、一通用”为核心，以集成与共享为目标，建立上游业务统一数据库、统一技术平台，为上游业务应用开发提供统一的标准规范和技术框架，实现对业务应用需求的敏捷支撑，为上游业务用户提供统一应用入口。

勘探开发梦想云基于PaaS平台来搭建。具体来说，这个云原生开发平台基于Docker和Kubernetes技术路线，采用微服务、DevOps等技术和理念搭建，在此基础上支撑中石油勘探与生产分公司规模和环境异常复杂的勘探开发业务，推进上游业务持续创新发展。目前正在支持A1、A2、A5等统建系统云化提升，未来还将支持其他业务应用的开发。

灵雀云是其中的云原生技术提供者和支持者，主要提供支撑最底层的PaaS平台的相关技术，包括微服务、DevOps、Docker、K8s等,协助中油瑞飞深度参与梦想云PaaS平台的建设。正因为此，灵雀云与微软、IBM、甲骨文、腾讯云、阿里云等公司代表一起上台共同点亮倡议书，加入“中国石油勘探开发梦想云”计划，助推中石油从数字化向智能化的转变。

灵雀云创始人兼CEO左玥在接受记者采访时表示，很荣幸能参与到中石油勘探开发梦想云项目中，这是对灵雀云技术的认可。他透露，在这个项目的招标过程中，因为跟IT巨头相比灵雀云体量较小而得到特别“照顾”，被重点“审查”后才得以入围。

实际上，这也是很多此类项目的一个共同特征，在PaaS平台关键技术的招标中入围者都是创新性的技术公司。左玥介绍，在云原生技术方面，大家都站在同一起跑线，中外企业、大小公司几乎同时起步，在新技术的掌握上没有太多差距，而一些容器公司反而因为技术专注有自身的优势，正如这个项目中的灵雀云成功中标一样。

企业数字化转型倒逼容器技术落地

Docker和K8s是当下的软件领域非常热门的话题，尽管这些开源技术在真正应用时还面临各种挑战，但依然阻挡不了企业拥抱它们的热情。对此作为圈内人的左玥深有感触。

“不只是互联网企业，我们看到很多传统行业也在积极引入这些技术，比如银行、能源、电信等传统企业都非常积极。今天，那些高度依赖IT的行业企业甚至很少听说没有采用容器相关技术的。这背后企业数字化转型的压力是关键的推动力。”左玥表示。

左玥解释了背后的逻辑。他说，数字化转型的本质就是IT直接变成竞争力。以前IT是支持部门，主要工作是采购CRM、OA、ERP等现有系统，帮助进行部署、配置来支持业务部门的业务运营。而数字化转型就意味着，IT不是支持部门而是引领者，IT必须得有自己的IT产品，企业要靠这个产品去在市场上竞争。

“比如比亚迪、吉利这样的公司，以前IT部门主要支持ERP、CRM这些系统，现在可能必须做车联网、做自动驾驶，因为现在面临的更大威胁是特斯拉这类跨界竞争者，而不是奥迪和宝马等传统厂商。”左玥说。

此时，企业往往很难从市场上购买现存的软件，而不得不依赖自己来开发。这就需要一个应用的全生命周期管理平台，从开发、测试、上线到运维都要进行管理，这些正是PaaS系统的工作。而PaaS必须基于Docker和K8s来实现的必然性在于：激烈的市场竞争要求企业在最短时间内高效率、高质量去交付自己的IT产品，同时能快速迭代，要达到这个目的就必须引入DevOps的理念。DevOps的核心理念是应用随时都处于一个可发布状态。如果应用简单比较容易做到，一旦应用复杂，就必须得采用微服务架构，一个应用被拆成了几十个、几百个。DevOps和微服务的引入意味着，每天要部署、要测试上千次、上万次，传统方法根本达不到。

“此时就只有借助容器技术才能实现，所以容器就会成为必然之选。”左玥表示。

正是看到这一个趋势，灵雀云选择了容器云平台作为主攻市场。在这个市场，灵雀云推出了两大企业级容器PaaS产品:一个是直接服务于业务部门的一站式云原生应用赋能平台ACP (Alauda Container Platform)，另一个是主要面向拥有平台部门的大型企业客户的企业级容器PaaS平台ACE(Alauda Cloud Enterprise)，功能更丰富更完善，能够支持企业建立一个覆盖内外部各环节和组织结构的私有云平台。

左玥坦言，在企业级容器PaaS市场，企业的选择并不多，而且即使知道Docker和K8s在企业中落地时有一些困难，但为了满足业务迅速变化和创新的需求、实现长远的业务目标，抓住数字化转型的契机，企业就不得不借助云原生技术的支持。而在这个过程，在这个市场上灵雀云以几年来的技术积累和一批标杆项目成功落地的实践经验，可以为用户提供所需的各种帮助。