看看网络罪犯如何利用Docker容器进行加密货币挖矿

研究人员已经详细说明了当欺诈性加密货币挖矿成了一项利润丰厚的业务时，Docker容器是如何成为加密劫持的主要目标的。

至顶网软件频道消息： 网络犯罪分子们正在逐渐放弃勒索软件，转而使用加密货币恶意软件。

这些恶意软件的变种被称为加密劫持，它们会掠夺受感染机器的CPU，以窃取算力进行虚拟货币挖矿，如以太坊（ETH）和Monero（XMR），然后将挖到的虚拟货币发送到攻击者控制的钱包。

问题正在变得越来越普遍。最近，已经有一些加密劫持的罪犯被判刑，一些大学关闭了网络以停止加密货币挖矿操作，路由器成了加密劫持的奴隶，有三分之一的组织报告遭到了加密劫持攻击。

Docker容器是标准的软件单元，它将代码以及它们链接的所有依赖项打包，以提高应用程序从一个计算环境转移到另一个计算环境的速度。

这些轻量级工具可以是应用程序“开发到部署”生命周期中非常有用的工具，就Docker而言，已经有超过350万个应用程序通过这样的技术放置在容器之中。

然而，在Docker越来越受到IT专业人士的欢迎的同时，网络犯罪分子也正在探索如何利用容器技术来实现自己的目的。

来自Threat Stack的研究人员向ZDNet介绍了这些犯罪分子是如何对企业使用的容器进行加密劫持的。

这些研究人员表示，攻击的第一阶段是识别出易受远程代码注入攻击的前端系统和网站。通过应用程序层发送一个命令——通常通过操控域上的文本字段或通过网站URL中的公开API进行，或者利用“探测代码参考网站上常见的嵌入式shell控制台”。

然后，注入的代码过滤到后端操作系统，最终找到通往容器环境的路径。

当容器开始工作时，攻击的第二阶段也拉开了序幕。在最近发现的攻击中，代码被执行并且命令被直接发送到Docker容器中的shell。

Threat Stack表示：“虽然受限于容器对主机操作系统的简化视图，但攻击者现在可以任意运行不受信任的代码了。”

在第三阶段，通过wget命令下载加密挖矿恶意软件。在迄今为止观察到的攻击中，CNRig已被用于感染机器。

有效负载使用CryptoNight算法，该算法是用C ++编写的，并且与Linux CPU兼容。基于XMRig Monero，CNRig还包含自动更新功能。

Threat Stack表示，此阶段的速度表明自动脚本已就位以执行有效负载，随后更改CNRig可执行文件的权限，以确保其运行时无需进一步的身份验证。

加密劫持有效负载耗尽了/ tmp目录。

然后CNRig将尝试建立三个连接；两个用于在受感染的计算机和攻击者的矿池之间创建一条安全通道，另一个用于CDN。但是，在目前记录的案例中，由于网络层保护和防火墙的存在，这些尝试并不总是能够成功。

Threat Stack对ZDNet表示，该公司已经发现“越来越多的攻击者已经开始瞄准像Docker这样的容器编排工具，而且随着更多的组织开始部署使用容器，这种趋势估计会持续下去。”

攻击向量很有趣，但并没有立即显示出与加密劫持有关。但是，可是一旦“挖”到了虚拟货币，攻击者往往就会证明自己足智多谋，而且富有创新精神。

为了保护自己免受这些威胁，该公司表示企业用户应该确保底层文件不能从容器中写入；CPU消耗设置软限制和硬限制，并且应启用警报，在启动交互式shell时报警。



