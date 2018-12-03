全年盘点：2018年最炙手可热的10家DevOps技术初创公司

无论是在哪个领域，大型企业都越来越需要以快速的节奏更新面向客户和员工的应用，在包括公有云在内的分布式基础设施上部署工作负载，经济高效地扩展应用，并在有价值的数据流动到超出企业网络边缘范围的时候也能确保这些数据的安全性。

下一代DevOps

在数字时代，企业面临着和以前互联网初创公司相同的软件交付挑战。

无论是在哪个领域，大型企业都越来越需要以快速的节奏更新面向客户和员工的应用，在包括公有云在内的分布式基础设施上部署工作负载，经济高效地扩展应用，并在有价值的数据流动到超出企业网络边缘范围的时候也能确保这些数据的安全性。

在DevOps的时代，敏捷软件开发的必要性越来越高。DevOps是一实现软件业务创新的方法，打破了曾经横亘在开发者与IT运营团队之间的堡垒。

以下这10家初创公司，正在鼓励大家更广泛地接受DevOps，提供的工具和平台无缝地将DevOps的两个组件无缝融合，消除了从代码行到任务关键型工作负载时导致项目速度放缓的问题。

1、DivvyCloud

CEO：Brian Johnson

这家位于华盛顿特区的云自动化专家专注于合规性、安全性和性能，跨公有云和私有云简化IT管理。

DivvyCloud利用软件定义的网络和云APIS确保DevOps基础设施周边的安全，让企业软件团队能够享受混合云带来的效率和灵活性。

DivvyCloud的技术可以跨平台发现各种资产，包括所有虚拟机、存储、网络配置和防火墙。然后，它允许用户在AWS、Azure和GCP的实时部署中设置自动策略和监视器，以确保符合法规要求。

2、Fugue

CEO：Phillip Merrick

Fugue希望通过基础架构配置、安全性和合规性功能的自动化，来降低在云中部署分布式应用所固有的风险。

这家总部位于马里兰州弗雷德里克的初创公司提供代码验证、访问控制、多账户管理和持续政策执行的解决方案。

DevOps团队使用Fugue快速启动并取消开发和登台环境，使他们能够加快创新速度。他们可以简化和共享基础设施组合、模式库和最佳实践，以确保跨工作负载的一致性。

Fugue的策略即代码方法确保只有在基础设施被验证为免于政策或安全违规后才会进行部署。如果部署后出现违规行为，Fugue会通过自动将未经授权的更改恢复到已知基线来进行补救。

3、Kong

CEO：Augusto Marietti

Kong主要提供支持现代DevOps流程的API平台。

DevOps团队依靠开源技术来保护、连接和协调那些连接构成云原生应用的微服务的API。

Kong在9月推出的Kong 1.0通过新增支持DevOps的功能更新了该技术。

这家位于旧金山的初创公司提供的平台，可以让敏捷开发团队智能地跨服务整理信息并控制整个服务架构，无论是统一化的还是通过微服务实现。

4、Morpheus Data

董事会主席：Jeff Drazan

Morpheus Data的平台让客户能够在利用以应用为中心的DevOps自动化的同时，实现云管理的标准化。

这家初创公司通过增强自动化流行的DevOps技术（如Kubernetes、HashiCorp Terraform和微软Azure Resource Manager），帮助企业减少工具蔓延并利用现有投资。

Morpheus的基础设施即代码应用蓝图是与基础设施及云无关的。据称，该解决方案将脚本与图形界面相结合，为管理员提供单一控制点。

Morpheus Data还让IT团队能够轻松地将基于Kubernetes的集群与其他云技术一起部署。

5、NGINX

CEO：Gus Robertson

NGINX自2011年成立以来一直专注于多年前开发的Web服务器技术，并推出了用于扩展DevOps团队创建的高性能Web应用的解决方案。

这家位于旧金山的初创公司专注于在应用的整个生命周期内实现持续集成/持续交付流程。

除了典型的Web服务器功能（如代理和负载平衡）之外，NGINX Application Platform还扩展到为容器化工作负载提供支持。该功能让企业能够轻松扩展跨分布式环境的微服务构建的应用。

6、Portshift

CEO：Ran Ilany

Portshift希望让DevOps团队在尝试快速工作时不必担心安全问题。

这家位于以色列的初创公司来自于以色列的孵化器Team8，最近该公司凭借在整个持续集成/持续交付过程中引入基于身份的应用保护技术走出隐身模式。

这种身份驱动的安全范例有效地实现了零信任策略，可以保护在任何云中运行的任何应用。安全团队可以定义在整个应用生命周期中自动实施的广泛策略，让DevOps团队可以专注于开发和部署工作负载上。

7、Redgate

CEO：Simon Galbraith

虽然这家总部位于英国的私营公司成立于1999年，但近年来它才开始以支持DevOps而闻名。

Redgate位于英国剑桥，拥有为微软生态系统开发主流数据工具的悠久历史，其技术广泛应用于SQL Server、.NET和Azure环境中。

但随着企业转向采用敏捷软件开发方法，Redgate像年轻的初创公司那样进行了自我创新，为数据库启用了DevOps。

Redgate的Compliant Database DevOps解决方案提供了一个端到端的框架，用于将方法扩展到SQL Server，同时确保符合法规要求和锁定数据。

Redgate的数据库工具还集成了DevOps团队使用的应用开发软件。

8、Refactr

CEO：Michael Fraser

Refactr正在寻求通过一个面向MSP的平台来撼动炙手可热的配置管理领域。Refactr的平台旨在简化安全云环境的配置。

这家位于西雅图的初创公司于去年成立，旨在通过无代码可视化工具提供DevOps功能，这些工具连接了云基础设施和服务，提供操作系统自动化和API集成。

Refactr的Cloud + Security Architect Platform（CSAP）顾名思义强调安全性，允许专注于金融服务和医疗等垂直行业的中小型MSP构建强制配置和修复问题。

9、Snapt

CEO：Dave Blakey

这家位于亚特兰大、在南非设有分支的初创公司提供的Application Delivery Controller可运行在DevOps环境中。

Snapt成立于2012年，主要为使用敏捷方法开发、快速部署的网站、应用和服务提供负载平衡、安全性、缓存和加速能力。

Snapt的控制器在服务器之间分配请求，优化和卸载内容，以确保网站和应用快速加载并始终在线。

10、SonarSource

CEO：Olivier Gaudin

这家位于日内瓦的开发公司是SonarQube的幕后推手，SonarQube是一款用于在应用投入生产之前评估应用代码质量的流行工具。

SonarQube可以检测20多种编程语言中的错误、代码异常和安全漏洞。

SonarSource为企业级连续代码质量管理提供开源和商业解决方案，在DevOps团队快速迭代时降低错误部署的风险。