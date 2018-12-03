全年盘点：2018年最炙手可热的10家容器初创公司

容器，让应用可以从一个计算环境轻松运行到另一个计算环境中。随着这项颠覆性技术迅速成熟，初创公司在推动创新、提供可用于大规模部署云原生应用的企业就绪解决方案方面发挥着领导作用。

容器创新者

容器市场为初创公司提供了最肥沃的土壤。

容器，让应用可以从一个计算环境轻松运行到另一个计算环境中。随着这项颠覆性技术迅速成熟，初创公司在推动创新、提供可用于大规模部署云原生应用的企业就绪解决方案方面发挥着领导作用。

就在Docker发动容器变革的几年后，这个行业已经在很大程度上已经在最初由谷歌开发的Kubernetes业务流程平台上实现了标准化。虽然知名的重量级厂商竞相在本地和云中提供容器技术，但同时初创公司也在通过专注于针对特定类型的客户和用例，来实现自己的目标。

下面这10家初创公司正在通过解决围绕易于部署性、可见性、数据管理、分析、高性能计算、人工智能和安全性方面的挑战，利用容器为企业赋能，转型他们的业务。

1、Caicloud

CEO：张鑫

这家中国初创公司主要提供基于Kubernetes的集群管理服务和企业深度学习AI解决方案。

Caicloud由谷歌资深人士创立，他们曾经在谷歌从事集群管理和人工智能方面的工作，而谷歌正是Kubernetes最早的开发方。

Caicloud的Compass企业服务提供了基于Kubernetes的云平台，并与中国主流的云基础设施兼容，如阿里云、VMware和OpenStack。

该解决方案正在被中国的大型企业迅速采用。

2、Giant Swarm

CEO：Henning Lange

Giant Swarm提供了一个管理微服务平台，用于跨本地数据中心和公有云上大规模运行云原生工作负载。

Giant Swarm位于德国科隆，它的API驱动平台让客户能够轻松配置和扩展Kubernetes集群，并辅之以广泛的开源微服务技术。

Giant Swarm维护着该平台及其所有Kubernetes集群，负责该容器化基础设施的运营。

3、Kublr

CEO：Slava Koltovich

Kublr的Kubernetes平台简化了在任何基础设施上对容器化应用的管理。

这家位于华盛顿特区的初创公司让企业能够将容器化应用快速部署到生产环境中，并自动处理底层安全、高可用性、备份和灾难恢复、监控和自我修复。

Kublr采用可插拔的架构，同时提供了多因素企业安全性、配置管理和日志记录，让容器部署更加可靠和灵活。

Kublr是从定制软件开发商Eastbanc Technologies分拆独立出来的。

4、NeuVector

CEO：Fei Huang

NeuVector专注于Kubernetes安全性，称其产品是“第一个也是唯一一个多向量的容器防火墙”。

这款下一代防火墙让企业能够自信地部署跨多云环境和本地环境的容器策略。

NeuVector的技术还提供了对容器流量的可视性，以及一个自动化威胁检测的集成安全层。

这家位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的初创公司开发了专门针对容器安全的行为学习技术，与AWS、Docker、IBM和Red Hat都建立了合作伙伴关系。

5、Pachyderm

CEO：Joe Doliner

Pachyderm利用容器来解决数据科学家在扩展计算基础设施时面临的挑战。

这家位于旧金山的初创公司提供了一个平台，将Docker和Kubernetes作为数据基础设施的构建模块。数据科学家可以使用他们喜欢的任何工具，同时在统一基础架构上部署模型，并保持完整的数据沿袭和出处。

Pachyderm成立于4年前，最近完成了规模1000万美元的A轮融资。

6、Portworx

CEO：Murli Thirumale

Portworx希望解决当使用容器运行数据库和其他有状态工作负载时出现的存储挑战。

该平台是从DevOps角度设计的，允许用户跨任何基础设施管理数据库和其他有状态服务，以及使用任何容器调度程序，包括Kubernetes、Mesosphere DC/OS和Docker Swarm。

Portworx希望解决DevOps团队在生产中运行有状态服务时遇到的五个最常见问题：持久性、高可用性、数据自动化、安全性、对多个数据存储和基础架构的支持。

7、Robin Systems

CEO：Premal Buch

Robin Systems提供基于容器的平台，用于运行数据库和大数据工作负载。

Robin的容器技术旨在定义、部署和管理整个应用及其数据卷和文件系统。

ROBIN超融合Kubernetes平台支持数据密集型应用，包括人工智能和机器学习，不管是在内部环境还是在公有云中。

这家位于加利福尼亚州圣何塞的初创公司最近与微软达成合作伙伴关系，使用Azure Data Box实现本地数据库到微软Azure的一键迁移。

8、StackRox

CEO：Kamal Shah

StackRox位于加利福尼亚州山景城，它提供的StackRox Container Security Platform可以在整个容器生命周期内对应用实施保护。

StackRox软件可以发现企业的完整容器环境，确保遵守安全策略，并识别恶意行为者。

StackRox最近任命前Skyhigh Networks产品负责人Kamal Shah为首席执行官，以扩大公司的工程、客户成功和渠道规模。Shah取代了联合创始人Ali Golshan，后者在担任首席技术官3年多后担任首席执行官。

9、Sylabs

CEO：Greg Kurtzer

Sylabs是开源Singularity容器引擎背后的商业公司，由美国能源部高性能计算用例实验室的创始人创建。

Sylabs位于美国加利福尼亚州奥尔巴尼，在2018年初凭借着首款商业产品Singularity Pro进入市场。

Gerg Kurtzer在美国劳伦斯伯克利国家实验室创建了Singularity，他表示，那些要求高性能资源的工作负载所需的功能是Docker容器无法提供的。

Sylabs认为有机会将容器引擎的用途扩大到那些需要容器以实现可移植性的新型计算密集型应用，例如人工智能和机器学习。

Sylabs还开发了一个名为Warewulf的高性能计算集群管理工具包。

10、Sysdig

CEO：Suresh Vasudevan

Sysdig位于旧金山，它的开源容器智能平台可以提供容器可视性、安全性和故障排除功能。

Sysdig成立于2013年，已经融资大约5000万美元，同时已经将其技术应用于数百家企业，为这些企业监控和保护了数百万个集装箱。

Sysdig将Docker监控、容器安全性和取证，与本机Kubernetes和Prometheus进行了统一。

4月，Nimble Storage前首席执行官Suresh Vasudevan成为Sysdig的掌舵人，创始人Loris Degioanni从CEO转为CTO。