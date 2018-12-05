全年盘点：2018年最炙手可热的10家数据分析初创公司

根据Dresner Advisory Service的2018年智慧商业智能市场研究报告显示，对于商业分析软件的需求持续增长，执行管理、运营和销售是推动2018年商业智能技术采用率增长的三个主要因素。

情境分析

根据Dresner Advisory Service的2018年智慧商业智能市场研究报告显示，对于商业分析软件的需求持续增长，执行管理、运营和销售是推动2018年商业智能技术采用率增长的三个主要因素。

该研究还得出结论，仪表板、报告、最终用户自助服务、高级可视化和数据仓库是今年商业智能战略的五项最重要的技术和举措。

随着对业务分析工具的需求不断攀升，不少初创公司都在开发具有新功能的下一代商业智能产品。

下面就来看看这10家引起我们关注的数据分析初创公司。

Arundo Analytics

高管：Tor Jakob Ramsoy，首席执行官、创始人

Arundo开发了机器学习软件和先进分析应用程序，用于管理和优化资产密集型工业操作的性能。Arundo Analytics基于云的边缘技术正在不断成长的物联网分析市场中展开竞争。

Arundo成立于2015年，位于美国休斯顿，在加利福尼亚州帕洛阿尔托和挪威奥斯陆都设有办事处。1月，Arundo Analytics在A轮融资中获得了2500万美元，使得总融资金额达到3250万美元。

11月15日，Arundo Analytics与Dell Technologies合作开发物联网分析系统，整合了Arundo Edge Agent软件和Dell Edge Gateway 5100，瞄准了石油天然气和海运行业的物联网分析任务。

Civis Analytics

高管：Dan Wagner，首席执行官、创始人

Civis Analytics开发的数据科学软件让企业和组织可以用来改进识别客户和与客户互动的方式。基于云的Civis平台中包含了数据科学工具和预测数据集，可以帮助企业制定更明智的战略并做出更好的决策。

Civis Analytics成立于2013年，总部位于芝加哥，据8月份报告称，与2017年上半年相比，包括联邦、州和地方政府客户在内的公共部门销售额增长了两倍。

Civis Analytics的投资者包括Verizon Ventures、Drive Capital和谷歌董事长Eric Schmidt。Civis Analytics的早期客户包括Airbnb、Verizon和美国红十字会。

Formation

高管：Christian Selchau-Hansen，首席执行官、联合创始人

Formation的Customer Goals Management平台用于分析客户交互和决策数据，以了解客户的行为和动机。这些洞察力可以帮助企业根据业务目标确定并提供最佳客户体验，并实现端到端的营销流程自动化。

Formation位于旧金山，成立于2015年，当时的公司名称是Takt，后来在2018年初更名为Formation。星巴克是Formation的投资者和早期客户。

Gemini Data

高管：Tony Ayaz，首席执行官、联合创始人

Gemini Data销售的企业数据基础架构软件用于跨不同数据平台和来源分析、可视化和融合数据，针对数据运营和安全方面的分析任务。

Gemini Data成立于2015年，总部位于旧金山。

Iguazio

高管：Asaf Somekh，首席执行官、创始人

Iguazio成立于2014年，在2017年9月推出了自己的Continuous Data Platform，这个统一的数据交钥匙系统可以从各种来源获取、丰富和分析数据，简化以数据驱动的应用的开发和部署。

今年早些时候，这家位于以色列荷兹利亚的初创公司推出了首个渠道计划，在全球招募VAR、系统集成商和OEM合作伙伴，以推动其统一数据系统的销售。

Iguazio最近推出了Nuclio，这是一个用于部署实时智能应用的无服务器平台。

Outlier.ai

高管：Sean Byrnes，首席执行官、联合创始人

Outlier.ai开发基于人工智能的分析软件，从Adobe、Zendesk和MailChimp等业务应用以及Amazon Redshift和Google Analytics等分析系统收集数据，并对其进行筛选，以识别意外变化和数据异常值的洞察力。该系统还监视业务数据，并在发生意外更改时发出通知。

Outlier.ai成立于2015年，位于奥克兰。

Periscope Data

高管：Harry Glaser，首席执行官、联合创始人

Periscope Data提供了一个先进的统一数据系统，让数据团队可以用它来从一个连接的平台上获取、存储、分析、可视化和报告数据，并为企业组织提供更深入的洞察力。不需要前段建模，意味着业务用户可以更快地从他们的数据中获得答案。

11月，Periscope Data推出了Data Engine by Periscope Data，这是Periscope Data下一代分析仓库集成技术的第一阶段。Periscope Data表示，该软件将帮助数据团队实现更快的查询和大规模的数据摄取，适用于任何类型的工作负载，无论并发性、数据量或查询复杂性如何。

Periscope Data成立于2012年，总部位于旧金山。

Stratifyd

高层管理人员：Derek Wang、首席执行官

Stratifyd提供了一个人工智能驱动的分析平台，能够从任何来源选择结构化和非结构化数据，组合数据并实时分析。Stratifyd特别将其软件瞄准了分析客户互动并围绕“客户360”获取和保留计划的分析。

Stratifyd的客户包括Prudential、Masco、Etsy，以及金融服务、制药和科技行业的众多财富100强企业。

Stratifyd成立于2015年，在2017年的收入增长了两倍，客户群和员工名单几乎翻了一番。3月，Stratifyd搬到了位于北卡罗来纳州夏洛特的新址，以适应其快速增长。10月，Stratifyd在B轮融资中获得了2500万美元。

Yellowbrick Data

高管：Neil Carson，首席执行官、联合创始人

Yellowbrick Data在8月推出了全闪存分析和数据仓库设备，并称其可以处理数PB的数据，并且比当前的数据仓库系统更小、更快。

Yellowbrick Data开发了一种基于闪存硬件和软件的系统架构，用于处理本机闪存查询。该设备包括一个专为闪存和集成CPU、存储和网络而设计的分析数据库，数据可以直接从闪存移动到CPU。

Yellowbrick Data表示，它的系统运行速度比传统数据仓库系统快140倍，可用于零售和广告分析、安全分析和欺诈检测、金融交易分析、电子健康记录处理和其他应用等任务。

Yellowbrick Data成立于2014年，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，8月在A轮融资中获得了来自DFJ、Google Ventures、Samsung Ventures、Menlo Ventures和Third Point Ventures的4400万美元资金。

Zepto

高管：Apurva Udeshi，创始人

Zepto将其支持AI的自助式数据分析和可视化软件定位为实际上最简单易用的BI和分析工具。去年11月，Zepto宣布即将更新这款产品，增强洞察能力、增加新的自然语言处理功能和改进的文件上传功能。

Zepto成立于2016年，在2017年走出隐身模式。