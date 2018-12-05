全年盘点：2018年最炙手可热的10家云初创公司

随着更多初创公司涌入云计算市场，为商业用户提供云服务，市场竞争也越发激烈。尽管这个市场中体量巨大的公共云提供商仍然在抢断市场份额，但仍然很大的空间和机会，让这些初创公司不会感到这个市场很拥挤。

飞向云端

随着更多初创公司涌入云计算市场，为商业用户提供云服务，市场竞争也越发激烈。尽管这个市场中体量巨大的公共云提供商仍然在抢断市场份额，但仍然很大的空间和机会，让这些初创公司不会感到这个市场很拥挤。

相反，这些提供商各有自己有趣的产品，包括云迁移、基于公有云和私有云的管理、混合产品，还有旨在解决治理和策略管理、以安全为中心的产品。下面就让我们来看看今年这10家最炙手可热的10家云初创公司。

Aparavi

成立有两年时间的Aparavi专注于云、位置和平台之间的数据保留。

这家位于加利福尼亚州圣莫尼卡的初创公司于6月推出了自己的Advantage Partner Program计划，旨在通过扩展云服务和数据管理产品，让解决方案提供商有机会增加月收入。去年11月Aparavi曾表示，自己的Active Archive Platform已经通过了Oracle Cloud Infrastructure的认证。

appOrbit

这家位于加利福尼亚州圣何塞的云初创公司于2017年走出隐形模式，它的应用现代化平台面向那些希望避免昂贵重建项目的企业。

这家由VMware和IBM资深人士创建的初创公司于3月推出了平台的第二次迭代。 8月，appOrbit宣布与Google合作，为企业客户提供通用应用现代化和云迁移功能。

CloudHealth Technologies

成立有5年时间的CloudHealth Technologies专注于帮助企业控制和分析云环境的成本、合规性和性能——无论是私有云还是公有云环境，如AWS、微软Azure或Google Cloud Platform。在过去的一年中，CloudHealth通过该渠道将其销售额提高了2/3。

CloudHealth在10月被VMware收购，但该公司称将与携手VMware合作，VMware提供企业数据中心和虚拟化，而CloudHealth提供多云管理。

Cyxtera Technologies

初创公司Cyxtera是由BC Partners、Medina Capital Advisors和Longview Asset Management等私募股权公司联盟的成果，该联盟于去年利用CenturyLink的数据中心资产组建了这家全球安全基础设施公司。

如今，Cyxtera为企业提供数据中心托管、企业应用云计算、混合云、网络安全和分析解决方案。Cyxtera成立于2017年，位于佛罗里达州科勒尔盖布尔斯，于10月获得AWS Security Competency认证。去年，Cyxtera启动了一项全球合作伙伴计划，为数据中心托管合作伙伴带来更多的网络安全机会。

HyperGrid

位于加利福尼亚州圣何塞的HyperGrid一直专注于自己的智能混合云管理平台，该平台集成了面向企业和MSP的应用管理、治理和工作负载管理。

HyperGrid成立于2016年，先后为其HyperCloud平台推出了几项新功能，包括与公有云和私有云更深层次的集成，以及在裸机上配置容器和大数据服务。HyperGrid在9月融资了2500万美元，用于进一步扩展其业务。

Mission

Mission是一家管理云服务提供商，于10月正式成立。Mission是3家独立的以AWS为中心的云管理服务提供商Reliam、Stratalux和G2 Tech Group的结合体。Mission为AWS部署提供全天候的管理和专业服务，包括迁移、管理、性能和成本优化。

Mission位于加州埃尔塞贡多，拥有深厚的AWS专业技术和80项AWS认证。

ParkMyCloud

位于弗吉尼亚州杜勒斯的ParkMyCloud自2015年以来一直专注于云管理。该公司的旗舰产品SmartParking是一款基于软件即服务的应用，可以让合作伙伴和企业实现云使用的自动化，跨AWS、微软Azure和Google Cloud Platform为未使用的计算资源规划停机时间。

9月，ParkMyCloud和管理提供商CloudHealth Technologies联手打造了一个集成的产品，该产品结合SmartParking在CloudHealth平台（可以优化公有云和私有云平台）上开启或者关闭资源。

Snowflake Computing

Snowflake是一家基于云的数据仓库初创公司。现在这家初创公司正在积极开发自己的数据仓库即服务，扩大位于加利福尼亚州圣马特奥总部的工程团队，以及位于华盛顿州贝尔维尤和德国柏林的工程办事处。

Snowflake成立于2014年，两年之后走出隐身模式。10月，Snowflake在今年的第二融资中获得4.5亿美元，使得总融资额达到9.23亿美元。

Wasabi

位于波士顿的Wasabi于2017年走出隐身模式，专注于基于云的对象存储。Wasabi称其服务与AWS S3完全兼容，并且可以将客户数据存储在自己的云上，比使用AWS S3快6倍。

Wasabi是由Carbonite的两位联合创始人David Friend和Jeff Flowers创立的，在9月的B轮融资中获得了6800万美元。

YotaScale

云管理初创公司YotaScale成立于2015年，但是刚刚通过自己的云自动化平台（支持人工智能，专注于AWS环境）在云计算领域崭露头角。

这家位于加利福尼亚州门洛帕克的初创公司希望帮助企业应对复杂的云运营和意外的高成本。YotaScale由多位IT资深人士创立，包括Asim Razzaq，曾在PayPal和eBay工作；Imran Moin，曾在Google和BlueJeans工作过；Usman Abbasi，曾在Google和PayPal工作。到目前为止，YotaScale已经筹集了1160万美元的资金。