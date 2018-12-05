Connect() 2018：微软发布面向Visual Studio开发者的AI生产力工具

微软在今天上午举行的Connect()开发者大会上公布了Visual Studio 2019的初步预览，增加了一系列旨在提高生产力和促进更紧密协作的新功能。

开发者现在可以一览微软用于构建软件、应用、网站和其他服务的Visual Studio集成开发环境了。

微软在今天上午举行的Connect()开发者大会上公布了Visual Studio 2019的初步预览，增加了一系列旨在提高生产力和促进更紧密协作的新功能。

生产力的提高来自于Visual Studio的IntelliCode套件增强功能，这是一组实验性的人工智能辅助开发功能，旨在帮助开发者更快完成工作。Visual Studio 2019中引入了一种所谓“自定义模型”，微软称该模型旨在改善IntelliSense功能，IntelliSense是一个与IntelliCode（开发者可以用来自动编写代码段）捆绑在一起的“代码完成工具”。

微软表示，自定义模型的想法是为了根据代码中的模式和库为开发者提供个性化的建议，以提高工作效率。IntelliCode兼容C＃、JavaScript、TypeScript、Python和Java。

Visual Studio 2019的预览现已上市。微软还发布了Visual Studio 2019 for Mac预览版，提供了与主版本相同的功能。

与此同时，为了提高协作，微软将向Visual Studio Live Share——一项让开发者共享整个应用开发环境的服务——中引入新功能。微软表示，新功能包括更多“共享桌面应用、源代码控制差异和代码评论”。

Visual Studio并不是唯一获得更新的开发工具。微软还推出了.NET Core通用开发平台的两个新版本，用于构建云计算和物联网应用。最新版本.NET Core 2.2的更新涵盖了应用编程接口和安全性等内容。更令人兴奋的是，.NET Core 3.0的预览版本附带了大量更新，旨在为云、物联网和AI工作负载的开发者减轻负担。

最后，微软公布了ML.NET 0.8的公开预览，开发者可以利用这个跨平台机器学习框架自定义AI模型，并将其集成到他们的软件应用中。微软表示，开发者通过ML.NET可以轻松地为任务建立模型，包括回归、分类和聚类等。

ML.NET 0.8从今天开始公开预览。