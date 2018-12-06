吞并Hortonworks前夕，Cloudera公布第三季度强劲财报

大数据公司Cloudera在预期完成与竞争对手Hortonworks的合并之前公布了最新的季度财报。

大数据公司Cloudera在预期完成与竞争对手Hortonworks的合并之前公布了最新的季度财报。

第三季度，Cloudera的亏损同比收窄，收入增长25％，达到1.182亿美元。

该季度Cloudera的净亏损为每股17美分，即2650万美元，低于去年前的40美分。在股票补偿等特定成本之前的损失仅为每股3美分。远低于华尔街的每股亏损11美分，收入1.139亿美元。

对Cloudera最为重要的订阅收入增长强劲，同比增长了28％，达到9970万美元。

Cloudera公布第三季度业绩正值Cloudera忙于完成与Hortonworks合并的时候（Hortonworks预计将在2019年第一季度完成合并）。Hortonworks是Cloudera在大数据市场的主要竞争对手，因此一旦交易完成，就意味着新合并的公司将拥有大数据软件和服务方面的最大独立业务，可能会在多年现金流失后提高价格并更快地实现盈利。

此前曾有分析师表示，无论如何Cloudera有望在明年内实现盈利。鉴于Hortonworks也还没有实现盈利，所以这次合并将会产生怎样的影响还有待观察。

但分析师们认为，这两家公司的合并将更有利于挑战AWS等云计算巨头，以及MapR Technologies等大数据领域的小型竞争对手。

Consoulation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“Cloudera在收入和订阅增长方面表现良好，这让全年表现前景更加看好。但现在问题在于Cloudera和Hortonworks合并之后会有怎样的表现。”

据报道，这两家公司的股东将在12月28日对合并进行最终投票。Cloudera首席执行官Tom Reilly表示，有望在预期日期之前完成合并。

Reilly在一份声明中表示：“我们对第三季度的执行力以及与Hortonworks战略组合的进展感到满意。在完成合并前的整合计划进展很顺利。更重要的是，我们的计划获得了客户、合作伙伴和开发者的认可，这让我们深受鼓舞。”

目前尚不清楚在合并完成之后Cloudera（本质上是幸存下来的公司）和Hortonworks将如何报告收益。在上个月的财报电话会议之后，Hortonworks高管没有提供第四季度的指引，但今天Cloudera公布了指引。

Cloudera表示，预计每股亏损10至12美分，收入1.19亿美元至1.22亿美元。Cloudera还提高了全年指引，预计全年收入4.5亿美元至4.53亿美元，高于先前预测的4.4亿美元至4.5亿美元。