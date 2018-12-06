451 Research预测：2022年应用容器市场收入有望突破43亿美元

如果451 Research最新预测成立的话，那么炙手可热的应用容器市场将很快成为资金涌入的地方。

如果451 Research最新预测成立的话，那么炙手可热的应用容器市场将很快成为资金涌入的地方。

451 Research刚刚发布了一份题为“Market Monitor Cloud-Enabling Technologies – Application Containers”的报告，预计明年年底应用容器市场规模将超过21亿美元。

不仅如此，451 Research预测未来四年应用容器市场将继续快速增长，到2022年收入规模达到43亿美元，复合年增长率为30％。

451 Research表示，之所以预测应用容器市场增长如此迅速，是因为企业看到了这项技术在帮助开发者更快地行动、更有效地管理IT基础设施方面带来的价值。应用程序容器受到开发者的喜爱，是因为应用容器让开发者们可以编写出能够运行在任何计算平台上的软件，而无需对其代码进行任何更改。应用容器还提供了一种简单的方法，让持续更新的发布更快速。

451 Research研究表明，在接受调查的企业中，约有一半的企业现在正在使用容器，或计划在未来两年内使用容器。

451 Research首席分析师Jay Lyman表示：“容器技术在跨混合基础设施和微服务提高开发者速度、效率和可移植性方面的前景，正在推动着这项技术的增长。厂商们更广泛和更深入的参与，以及企业对容器技术的采用率提高，都表明着这个市场将继续成长，并且这个过程可能会引发市场的整合。”

451 Research表示，科技公司正在争先恐后地搭乘容器这艘大船，成熟的公司和初创公司都在拿出不同领域的用例，包括DevOps、管理和编排、监控网络、安全性和存储。用例的多样性不仅证明了容器的广泛适用性，而且也是科技公司抓住这块馅饼的机会。

Lyman表示，这个市场机会很可能会促使那些尚未涉足该领域的公司进入市场，进一步加速市场增长。同时他还预测，随着生态系统的成熟，市场将在某个时候发生整合。

Lyman说：“业界已经看到合并和收购的发生，包括IBM最近收购Red Hat和VMware收购Heptio，这些都证明了容器市场的成熟如何带来更多整合和更多增长。”