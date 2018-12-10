 百分点完成E轮5亿融资，为公司AI布局提供新动能

日前，百分点在京召开了以“无界智能”为主题的新产品暨E轮融资发布会，宣布完成5亿人民币E轮融资。此外，百分点还宣布成立认知智能实验室，并发布首个行业AI决策系统 DeepMatrix的2.0版本，为客户提供更深入和广泛的行业应用价值。

至顶网软件频道消息：日前，百分点在京召开了以“无界智能”为主题的新产品暨E轮融资发布会，宣布完成5亿人民币E轮融资。百分点E轮融资由中国国新央企运营投资基金领投，广发乾和、丝路华创、海通创意等多家投资机构跟投。在风投们纷纷捂紧钱包的当下，百分点的5亿融资显得格外突出，也凸显了资本市场对百分点市场前景的认同。

此外，百分点还宣布成立认知智能实验室，并发布首个行业AI决策系统 DeepMatrix的2.0版本，为客户提供更深入和广泛的行业应用价值。

百分点董事长兼CEO苏萌做主题演讲

打破智能的边界

随着大数据和人工智能技术的不断进步，人类迎来了智能时代。一方面，智能融入工作和生活的方方面面，智能技术与行业进行碰撞、重构、创新，从而不断扩大商业的边界，同时也让商业成为智慧的商业、农业成为智慧的农业等等。而另一方面，智能的各种传统边界被打破，这也成为今天这个时代的一个新的特征，百分点将此定义为“无界智能”。

“我认为无界智能是用技术赋能传统产业，打破智能的边界让各行各业都拥有智能的能力。同时，无界智能也是一种普惠的智能，让智能不被那些科技巨头独家垄断。”百分点董事长兼CEO苏萌在大会演讲时表示。

苏萌解释说，无界融合的背后有三大推动力，即技术融合、数据融合和场景融合。所谓技术融合是指智能产品的服务要集成大量各种不同的技术。“今天，靠单点的技术已经很难满足客户的需求，这也就是百分点为什么从大数据扩展到认知智能的原因，是客户需求在驱动我们。”

数据融合指的是打破业务系统的边界，融合海量的多元异构的数据。苏萌指出，这种融合不仅是企业内外部数据的融合，还是大小数据的融合，同时也是历史数据和实时数据的融合。

而场景融合是指越来越多的厂商在拉通服务的企业客户，提供整套全生命周期的场景服务，比如从生产制造到营销、优化、反馈、分析预测全栈，这样让他有了更强的核心竞争力，也能给客户带来更多的价值。

“百分点的使命就是用数据技术推动社会进步，用我们的技术来帮助行业企业跨越智能的鸿沟，实现无界的智能。”苏萌说，“我们希望未来所有行业都在用智能，也将不再有大数据公司和人工智能公司，也不再有云计算和边缘计算的区分，所有技术都将融合在一起，这就是我们看到的未来的无界的智能。”

场景驱动AI普及

百分点的产品布局也正是基于对新时代智能的融合和无界等特点的认知。据悉，围绕人工智能技术，百分点构建了一系列解决方案。在构建这些解决方案的过程中，百分点特别强调了场景驱动，认为新一轮人工智能落地最关键的驱动力一定是应用场景而不是技术。

“我们百分点在产品布局时，首先要考虑的是哪些地方是人工智能最容易落地的。” 百分点技术副总裁刘译璟博士说，百分点定位自己在认知智能领域，通过认知智能技术促进行业里的决策智能。

刘译璟表示，这是一个人机融合的过程。在人机融合的过程里百分点希望人和机器能共享人的知识，能够做到人机自然交互，无间协作，最后帮助业务人员很好地理解和感知整个业务的态势，遇到业务问题时能快速找到方案、实施这些方案。

百分点发布的行业智能决策系统DeepMatrix 2.0就很好地体现了百分点的这一想法。DeepMatrix 2.0打破了技术、数据、业务场景和行业的边界，助力政企用户的智能决策。DeepMatrix 2.0在自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)领域实现了突破，在性能大幅提升的同时，实现了多语种的支持，并解决了小样本的模型训练问题。新版本还对动态知识图谱进行了更新，实现了机器推理、动态融合与性能突破。DeepMatrix 2.0通过对大数据全栈产品和认知智能技术的融合，基于客户应用场景，从数据治理、数据分析、数据应用服务等领域，为客户提供交互融合性解决方案，落地行业应用价值。

具体而言，在应用层面，DeepMatrix 2.0 包含了三大创新的应用技术：

自然交互式分析：DeepMatrix 2.0实现了基于自然语言的数据查询和分析方式可以很好地理解用户的数据分析意图，将其转换为数据库操作，提取数据进行分析，并将分析结果以适当的可视化图表进行呈现。

大规模行业知识图谱构建：DeepMatrix 2.0正在逐步构建并内置多个行业的知识图谱，帮助用户解决冷启动问题。

多技术融合：与合作伙伴在技术标准、大数据技术、机器学习和认知计算等领域联合研发，并在海外业务中落地应用，切实践行了公司“用数据技术推动社会进步”的使命。

抢占技术制高点，为未来布局

在大会上，百分点还宣布了成立认知智能实验室的消息。新成立的实验室将以公共安全、媒体出版、零售快消等领域的应用需求为牵引，重点开展面向认知计算的深度学习和迁移学习、知识自动构建与推理技术等认知智能基础技术的研究。

据认知智能实验室负责人、百分点首席算法科学家苏海波博士介绍，认知智能实验室是一个实体的研究团队，目前有30多人。“百分点认知实验室的定位主要有两个方面：第一是结合各个行业客户的认知智能需求，实验室对关键的技术难题进行攻坚；第二是提升公司在业内的认知智能技术地位，研发出更多行业落地的产品和解决方案。” 苏海波表示。

目前在技术上认知智能实验室已经明确了四个主攻方向：即深度迁移学习、小语种NLP、知识图谱和语义计算和自然语言交互。

“这些技术难题有些会是我们自己攻克，比如深度迁移学习和深度学习我们实验室已经取得了不少成果；有些要依赖于合作，比如知识图谱、智能问答等技术攻坚与行业落地，我们会跟高校合作，一起努力实现技术上的突破。” 苏海波表示。

除了技术研究外，该实验室还开发出了一系列的应用。在发布会上，苏海波就演示了几个来自该实验的研究成果，其中“AI李白”给记者留下了很深印象。它是2017年和人民日报推出的智能作诗机器人，除了作诗还能作词，可以根据用户输入形成新年祝福，去年春节期间成为了爆款，连续在大年三十和初一PV超过1千万。

“我们认为，未来十年人工智能将迎来大的发展。对我们而言，不仅要考虑今天，还要为三年乃至更长时间储备。在这个过程中，我们会与高校等研究机构合作。最终我们既能满足眼下业务增长的要求，同时也能确保在三年后依然保持市场领先地位。”刘译璟表示。