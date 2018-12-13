 SAP彭俊松：商业模式转型的核心是以客户为中心细化供应链

11月28日，智能制造融合创新主题峰会在长沙国际会展中心举行。SAP中国副总裁兼首席数字官彭俊松博士在大会上发表演讲，并在会后接受了至顶网独家专访。

11月28日，由中央网信办、工业和信息化部指导，湖南省人民政府、中国工程院、中国科学技术协会、国防科技大学、中国电子信息产业集团有限公司主办，工信部装备司、湖南省工信厅、长沙市人民政府、中电工业互联网有限公司承办，至顶网和中国制造千人会协办的智能制造融合创新主题峰会在长沙国际会展中心举行。



SAP中国副总裁兼首席数字官彭俊松博士在大会上发表演讲，并在会后接受了至顶网独家专访。他表示，现在的产业正处在从“以制造业为中心”向“以服务业为中心”加速转型的过渡期，很多企业近几年来也慢慢进入到商业模式创新的关键阶段。SAP通过对全球企业商业模式转型实践经验的总结，发现其中一个共同特点就是围绕客户的需求进行转型，要求企业对客户有更精准的了解，对每一个产品都以1为单位进行设计、制造、交付和服务。通过这样一个颗粒度为1的链条，极大地丰富和提升产品对于客户的价值。但所有这些的背后都需要技术力量的支撑。

SAP中国副总裁兼首席数字官彭俊松接受至顶网总编高飞采访

以下为访谈实录（内容经至顶网编辑整理，未经允许谢绝转载）：

至顶网：从工业4.0到智能制造再到数字化制造，制造业转型已经谈了多年，您是否可以总结以下过去几年中国制造业的变化？

彭俊松：这几年来，中国制造业对于工业4.0的理解和应用越来越深入，也越来越落地。以数字化工厂为例，我们已经从打通垂直集成的第一代数字化工厂，面向个性化定制的第二代数字工厂，再到无流水线的模块化生产的第三代开放式集成工厂演进，初步实现了分布式控制。从SAP的角度来看，中国的市场认识和产业实践都取得了长足的进步。尤其是相比国外，中国企业这些年在智能制造方面投入力度要更大，所具备的发展机会也更多。



至顶网：在这样一个节点上，未来中国制造业的发展，会呈现一个什么样的特点和趋势？



彭俊松：现在很多产业正处在从“以制造业为中心”向“以服务业为中心”加速转型的过渡期。以汽车制造为例，随着汽车的电动化、共享化，以及无人驾驶等技术的日渐成熟，整个汽车行业正在迈向新的商业模式，而这也对于企业智能制造和柔性化生产也提出了更多的要求。另一个例子是随着能源互联网的建设、新能源的普及和推广，很多电力设备生产企业都在积极运用工业4.0的技术，围绕能源互联网的商机进行转变。这些企业近几年来已经进入到转换商业模式的关键过渡期和落地期。



至顶网：谈到商业模式的转变，您此前曾说过“所有新的商业模式都有一个共同的特点，就是以1为单位来细化整条供应链”，是否可以具体介绍一下这是一种什么样的模式？



彭俊松：通过对全球商业模式转型实践经验的总结，我们发现其中都有一个共同的特点，即围绕客户的需求进行转型。它要求企业对客户有更精准的了解对每一个产品都以1为单位进行设计、制造、交付和服务。通过这样一个链条，可以大大地丰富和提升产品对于客户的价值。

以1为单位的链条是一个终极的概念和场景，虽然这意味着企业要付出更多的努力，但最终的价值提升也是非常大的。许多企业现在都在沿着这一方向转型，围绕客户细化需求、挖掘更多价值，而所有这些背后都需要技术力量的支撑。



至顶网：这个1其实是一个个性化产品也是一个用户，意味着企业管理的颗粒度越来越小。



彭俊松：是的，颗粒度越来越小，越来越细。再举个例子，今天我们每个家庭都是一个用电单位，装一台电表计费。而未来随着新能源应用特别是太阳能的普及，每一个家庭将不再仅仅是用电单位，还可以是发电单位，太阳能的发电和用电会遍布在各个不同的地方。如果我们在这个基础上实现能源互联网，就需要对每个家庭的发电设备和用电设备进行管理，需要管理的单位从每一个家庭细化到每一台设备，这种管理相比以前颗粒度更细，因此难度也更大。但也只有这样的提升才会真正创造价值，这是我们今天谈数字化非常重要的原因。

在这个转型过程中，AI技术是非常重要的支撑。现在很多企业仍然以大批量制造为中心。但如果把客户以1为单位进行细化，需要管理的对象可能出现指数级的增长，复杂性也会是指数级的增长。今天的共享出行服务，可以通过AI技术对出行路线进行优化，解决空闲汽车的利用率，解决车辆与出行人需求的匹配问题。未来的出行服务，将会为每一个客户提供移动的生活和工作空间，在其背后所需要的不仅仅是路线规划，甚至在汽车运营、车队管理、车况监测、定制化网约车，以及车辆内部的应用场景等各个环节中，都需要有AI技术都发挥关键作用，这对于整个产业是巨大的机会。通过AI技术，可以帮我们大幅度地提高生产效率，达到指数级的提升。只有如此，才能让我们应对客户需求颗粒度细化到“1”之后的挑战。

SAP中国副总裁兼首席数字官彭俊松博士

至顶网：过去几年，SAP的重中之重一直是云，是否可以详细介绍一下SAP在这方面的布局？

彭俊松：从全球IT市场的发展趋势来看，云的市场增长非常快，传统本地部署的OP市场总量则停滞不前甚至在下滑。然而，中国的市场情况有点特殊，两方面的市场容量都在增长。对于SAP来说，云的普及是非常重要的市场变化，对企业商业模式转型是关键的技术助力。未来的企业应用软件企业将更多地对用户使用软件的效果负责，向面向数字经济时代的服务经济转型，这对于SAP而言也是非常大的转变。



至顶网：今年SAP还提出了“智慧企业”的战略，是否可以详细介绍一下？



彭俊松：SAP希望通过自身的软件开发能力，为客户提供智慧企业阶段的商品化应用，让员工可以在有限的时间里专注于高价值的工作。对于大多数企业而言，面临日新月异的数字化变革，通过商品化技术的赋能，就能让他们更好地拥抱变化，获取新的商机。这就是我们对于“智慧企业”的设想。