 阿里巴巴1.03亿美元收购收购数据处理公司Artisans

据报道，这次收购规模达到9000万欧元，约合1.03亿美元。对于德国柏林的data Artisans公司而言，这是一个不错的退出机会。data Artisans成立于2014年，是开源Apache Flink项目的开发方。

至顶网软件频道消息： 阿里巴巴今日宣布收购正在快速发展中的分析初创公司data Artisans。

据报道，这次收购规模达到9000万欧元，约合1.03亿美元。对于德国柏林的data Artisans公司而言，这是一个不错的退出机会。data Artisans成立于2014年，是开源Apache Flink项目的开发方。

Flink是被Netflix和Uber等技术巨头采用的一种流处理引擎，用于实时分析应用。与同类工具相比，Flink软件的主要优势在于速度，它每秒可以接收数百万个数据点，并且可以追踪相关的上下文信息。例如，某个欺诈检测系统可以使用该引擎处理新接收到的交易，并将每个交易与用户先前的购买记录进行比较，以发现异常操作。

去年，data Artisans推出了面向企业的Flink商业版，包括用于自动设置和维护大规模部署的功能，此外还支持ACID，确保财务记录等重要信息的可靠性。

data Artisans在今天的收购公告中透露，阿里巴巴是该平台最大的用户之一。将开发Flink的工程师融入阿里巴巴这家中国电子商务巨头，可以带来宝贵的分析能力。阿里巴巴等在线零售商依靠流处理来处理各种关键任务用例，包括欺诈检测、广告投放和产生产品推荐等。

不仅如此，这次收购让阿里巴巴能够将data Artisans的Flink商业分发版带入自己的产品组合中。阿里巴巴可能会使用该产品来增强自己公有云平台的分析功能。阿里巴巴的云计算部门是旗下增长最快的业务：上季度收入增长超过90％，达到57亿元人民币，即8.25亿美元。

作为推动开源计划的一部分，阿里巴巴将继续投资Flink的开源版本。在收购data Artisans之后，阿里巴巴将成为该项目的主要支持方。

data Artisans联合创始人Kostas Tzoumas和Stephan Ewen在博客文章中这样写道：“展望未来，data Artisans和阿里巴巴将继续且加速对Apache Flink和开源大数据的贡献。作为第一步，阿里巴巴宣布承诺向开源社区贡献他们围绕Flink——Blink——的内部开发成果。”