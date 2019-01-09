流量经济VS信任经济 2019更坏还是更好？

2019会变得越来越坏吗？在大会上采访了支付宝生态业务总经理李丛杉女士后发现，流量经济的没落，或许正是信任经济兴盛的开端。

至顶网软件频道消息： 在近期举办的阿拉丁年会上，看到一个悲观的说法：“2018年过去最难的一年，未来最好的一年”。未来真的会变得越来越坏吗？

流量经济 VS 信任经济

当前市场经济正在朝着“脱虚向实”的方向发展，这也将意味着，以吸引“眼球”为主，缺少直接营利能力的流量经济变现，会变得越来越困难。哪这是否就意味着2019会变得越来越坏吗？在大会上采访了支付宝生态业务总经理李丛杉女士后发现，流量经济的没落，或许正是信任经济兴盛的开端。

什么是信任经济？从李丛杉在大会上的演讲，可以一窥端倪，支付宝致力于用技术创建系统性信任体系，并经过了三个阶段：

第一阶段：解决不信任的问题。

通过支付宝做“中间人”担保交易的整个发生过程。这是支付宝第一个阶段所解决的问题。

第二阶段：信用体系的建立。

以芝麻信用为主的整体信用体系建立，还包括花呗的信用体系，二者相整合后，构造出一个完整的信用体系结构。

第三阶段：信任体系的网络重构。

利用蚂蚁区块链技术，对整个网络结构的重构，并且在互联网法院能够快速查到，可以非常顺畅的从上链到互联网法院的仲裁全部解决掉。

信任经济可以为大家带来什么？ ——钱！

2019为什么日子不好过？

钱紧！

是因为没钱吗？

不是银行有大笔资金，但不敢轻易贷出！

问题的核心点就是信任。

工厂要开工、商店要进货，没钱怎么办？根据你的生产加工能力、销售前景对你进行信用体系的评估，并进行相应资金的借贷，生产、销售过程完毕后，还本复息，完成整套资金流转过程。资金流动起来之后，缺钱的困境自然会得到缓解。也避免了“大水漫灌”导致经济泡沫破碎的风险。所以说信任经济可以为大家带来的就是钱！

实现信任经济的信任体系能够给大家带来什么样的感知，李丛杉从三个角度向大家进行了解读：

第一个视角 核心的基础逻辑层面

信任带来的是人，你的消费者，你的经营者，你服务的获取或者是商品的获取，以及你交易的发生。在这几个要素因为有了信任体系的存在，可以做时间和空间上的错配，这个爆发出非常多的商业模式。你信任他可以给他先预订，预定代表你的供应链有非常大的确定性。只要这个人我信任他，他就会来，来了以后订单就不会空，就可以提前安排你的计划，大大提高了确定性的效率。在空间和时间维度上进行错配和匹配，多了非常多的商业模式，以前你无法想象的商业模式都已经发生并且规模化。

第二个视角 宏观经济的角度

今天互联网的发展到了下半场，在上半场大家都说注意力经济，就是流量经济，因为有了注意力，我们能够获取更多的流量、点击，通过转化占领市场，获得利润。在互联网的下半场，我们认为它应该从注意力经济走向信任力经济。为什么今天那么多的自媒体去吸引粉丝，为什么卖货卖的那么好，因为粉丝信任你。

第三个视角 微观营销的角度

从微观的营销经营角度来说，它代表了今后要去做线下的生意，要去做围绕效率和体验提升的东西。比如做会员，会员就是复购，会员就是在经营你的粉丝，不断把你这些忠实的用户，一个是规模扩大，另外一个是分层给他更好的服务和权益。

打造全新的信用生态

信任经济的钱景广阔，但信任体系的建设必定不能一蹴而就，尤其是和“钱”在打交道，没有很好的风险防范能力，信任也只不过是一句空谈的大话而已。在这方面，李丛杉又详细向我们介绍了，支付宝如何通过开放生态与安全来打造这个全新信用生态体系。

两个星期之前支付宝的开放生态团队和安全团队共同发布了商业生态安全联盟。向用户提供出整体的金融防控能力。比如你发个红包就被人给刷了，这是最简单的例子。支付宝的整个商业生态的安全会实现风险数据共享，今天除了各大银行之外，还有携程等大的互联网企业加入，我们可以做到实时风险共享，实时风险预警能力。此外，还可以实现对线下风险打击，只要出现黄牛、不法之徒，就可以有针对性的进行打击。这为什么是重要的生态基石？我们需要有好的服务，我们希望有好的创业者，但是我们不希望有劣质的或者只是在刷单，赚一把就跑，劣币驱逐良币！

开放支付宝的安全能力，实现用户身份准确核验，不仅包括刷脸，还有公安系统，包括营销反作弊的能力，目前用户可以节约营销费用已经达到了五倍之多，这是非常重要的能力。交易安全防护，这是支付宝最擅长的方向，今年都会依托支付宝小程序开放给大家，这是两个比较重要的核心。

小程序赋能信用经济发展

最后李丛杉向我们展示了如何通过支付宝小程序的八大能力、八大入口向合作伙伴进行信用经济赋能。

在八大能力中，最上层的行业特色能力，已经形成了一个个行业标准解决方案。下层底层的安全防控能力，数据能力，以及云客户的服务能力，开发能力这些形成了坚实的保障。中间就是支付宝核心要开放出来的差异化能力。支付收单的能力、营销服务的能力、会员管理能力、芝麻信用能力、位置服务能力、供应链能力、资金管理能力和资金管理能力。

其中，会员能力不仅仅是把会员的记录变成电子卡，而是你要给这些会员非常创新的能力，有一些非常多的便利店和线下商超接入我们的会员能力，它的交易笔数能够在一周之内增长81%，这是完全不同的号召力。还有通过芝麻信用和位置服务、供应链，配送服务，溯源服务，代收代寄包括资金管理能力相结合，就可以将交易的各个环节进行打通。因此这是非常核心的八大能力开放。

除了支付宝小程序的八大能力之外，小程序在支付宝的首页上还新开了第八大入口，可以让用户通过支付宝更容易的进行小程序的应用。

首页重量级入口的上线使得支付宝小程序平台能力从718X到818X升级。通过八大能力，八大入口，支付宝小程序生态将带领客户走出泡沫区进入深水区。从基于流量的注意力经济转向基于商业创新的信任力经济，从经营粉丝到经营会员，依托商业本质变革的新服务创新实现可持续增长。凭借重新定义服务所带来的商业新服务红利，支付宝小程序自正式发布后三个月来，得到稳健成长。从大盘数据到表达用户心智的7日留存，以及收藏用户留存率都获得指数级增长。

通过李丛杉的介绍，我们可以了解，支付宝小程序的八大能力赋能，有力的支撑了信用经济的茁壮成长，信用体系的建设，在促进合作伙伴数字化转型的基础上，必然会使小程序的应用日见成熟。唯一的问题是，支付宝的向合作伙伴赋能，毕竟还会有所局限。希望今后可以在小程序的基础之上，提供出更多标准化、可订制化的功能模块，当支付宝小程序由向合作伙伴赋能转变为向传统企业赋能之时，想必也就是信任经济结出累累硕果之日。