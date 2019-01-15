Salesforce向Commerce Cloud注入更多人工智能新服务

Salesforce正在向自己的Commerce Cloud中注入更多的人工智能特性。

Salesforce正在向自己的Commerce Cloud中注入更多的人工智能特性。

Salesforce今天推出了两个面向其电子商务自动化平台新的AI服务，旨在帮助零售商更有效定位在线购物者。这两个服务都采用了Einstein（Salesforce核心服务的机器学习层），并公开了应用编程接口以便让企业将其嵌入到自己的服务中。

这次推出的第一项服务名为Einstein Recommendations API，它采用人工智能生成量身定制的购物推荐，让零售商能够将网站上显示同类型的个性化产品建议推送到数字渠道中。该服务还可以通过移动应用、店内系统和语音助理（如Amazon的Alexa）提供产品。

另一项服务名为Einstein Visual Search，让购物者能够通过他们关注的特定商品的照片，更快地搜索零售商的在线目录。该服务采用的机器学习算法可以分析图像以识别匹配的产品，如果没有完全匹配则找出最相似的产品。

除了这两项服务之外，Salesforce还将推出第三款产品，名为Commerce API Explorer，它与Einstein Visual Search的角色类似，但是面向开发者的。Commerce API Explorer，是一个门户网站，旨在让应用团队更容易浏览和对比各种API选项。

另外Salesforce还更新了High-scale Inventory Availability Service，让零售商们可以向在线买家展示拥有所需库存产品的最近门店，并通过外部服务（如乘车应用）显示产品供货信息。

Commerce Cloud是Salesforce业务中规模相对较小但增长迅速的一项业务。Salesforce在最近一次财报电话会议上称，Commerce Cloud和Marketing Cloud的总收入同比增长了37％，达到4.89亿美元。随着传统零售商增加技术投资以应对亚马逊的快速扩张，这一增长势头将继续下去。