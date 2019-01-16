微软牵手美国最大药店连锁Walgreens 云计算推动新型医疗服务

微软今天宣布，美国最大的药店连锁店Walgreens Boots Alliance将把大部分后端技术基础设施迁移到Azure云平台上。微软云业务取得新的进展，微软将在35亿美元规模的美国医疗行业扩大其影响力，获得近40万Office 365新用户。

微软今天宣布，美国最大的药店连锁店Walgreens Boots Alliance将把大部分后端技术基础设施迁移到Azure云平台上。微软云业务取得新的进展，微软将在35亿美元规模的美国医疗行业扩大其影响力，获得近40万Office 365新用户。

Walgreens还计划向自己38名员工部署使用Microsoft 365。Microsoft 365是一组订阅包，其中包含Office 365、Windows 10、安全工具和其他某些产品。

该协议期限为七年。与去年微软与沃尔玛高调达成的云合作伙伴关系类似，微软与Walgreens的合作范围远不止采用Azure和Microsoft 365。两家公司将展开合作，开发在Azure之上的新云应用。

微软首席执行官Satya Nadella在声明中表示：“降低医疗成本的同时改善健康状况，这是一项复杂的挑战，需要医疗和科技行业之间的广泛合作，和强有力的合作。”

Walgreens的议程之一，是建立一套面向消费者的医疗服务，以帮助患者遵守药物治疗方案和获取在线护理等事项。另一个重点领域是慢性病管理。作为该项目的一部分，Walgreens和微软将开发一整套应用，专门用于为慢性病患者提供帮助。

研究公司Forrester高级分析师Arielle Trzcinski表示：“在零售药店，与患者接触的机会远多于诊所。慢性病患者经常会去看药剂师那里。我看到的数据表明，糖尿病患者平均每六个月就会去买药。”

Trzcinski说，这为药剂师创造了帮助患者监测健康状况的机会，促使他们在零售诊所或通过虚拟护理访问获得预防性护理。Trzcinski表示：“通过使用Azure这样的企业医疗云，你可以创建一个更加互联的生态系统，以便我们与患者的其他提供商共享这些数据、跟踪结果、并在出现问题时更早地进行干预。”

除了计划中的应用项目之外，微软与Walgreens的合作还将涉及一个硬件元素：Walgreens计划推出联网医疗设备用于管理非急性慢性病。这些设备将在后端使用Azure服务，包括Azure云平台中的一些人工智能和分析工具。

Walgreens今年将在12家门店设立“数字健康角”，向消费者销售这一硬件。在今天的公告中微软指出，这将涉及到“新的零售解决方案”，这里可能暗示其新的商店自动化项目。

本月早些时候微软与Kroger公司合作，共同开发了一个零售技术平台，包括传感器、联网“智能货架”和相关系统。两家公司表示，计划将平台出售给其他实体连锁店。这次与Walgreens这样一家大型企业合作，对该项目的开发来说是一个重要的推动力。

与微软最近签署云计算协议的其他主要零售商一样，Walgreens也面临来自亚马逊的竞争压力。这家网络零售巨头在医疗领域充满野心，去年6月以10亿美元收购在线药店PillPack，此举引发Walgreens及其两大竞争对手的总股价下跌128亿美元。