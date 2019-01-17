谷歌云采用Nvidia Tesla T4 GPU支持机器学习工作负载

谷歌今天宣布，将在其云平台上采用Nvidia的低功耗Tesla T4 GPU，目前还处于测试模式。

谷歌今天宣布，将在其云平台上采用Nvidia的低功耗Tesla T4 GPU，目前还处于测试模式。

此举很重要，因为Nvidia GPU是用于机器学习最主流的硬件。机器学习是人工智能的一个子集，利用软件大致模拟人类大脑的工作方式，让计算机能够自学，而不需要明确编程。

在采用这些芯片之前，特定客户已经对这些芯片进行了数月的测试。

Nvidia的T4 GPU专为人工智能、数据分析、高性能计算和图形设计等工作负载设计，基于Nvidia新的Turing架构，拥有多精度Turing Tensor Cores和新的RT核心。每个T4芯片都配备16GB内存，能够提供206 TOPS计算性能。

Nvidia表示，由于能耗低，所以T4 GPU对于那些运行在网络边缘的工作负载来说是一个理想选择。

谷歌在今天的博客文章中强调说，T4也非常适合运行推理工作负载——也就是经过全面训练的机器学习算法，可自行做出决策。

“它用于FP16、INT8和INT4所实现的高性能，让你可以运行大规模推理工作负载，同事实现精度与性能之间的平衡，这在其他GPU上是无法实现的，”谷歌产品经理Chris Kleban这样表示。

Constellation Research首席分析师、副总裁Holger Mueller称，Nvidia T4 GPU得到谷歌云的支持，这将让Nvidia和谷歌都受益，因为机器学习是云普及的关键驱动因素。

Mueller说：“Nvidia将其Tesla GPU纳入Google Cloud是一项重大的胜利，因为这确保了客户可以轻松使用Tesla GPU。这对谷歌来说也是一件好事，因为机器学习工作加载很多GPU平台，这样让客户可以更轻松地将负载转移到Google Cloud。”

谷歌表示，将从今天开始在多个地区测试支持Nvidia Tesla T4 GPU，包括美国、欧洲、巴西、印度、日本和新加坡。在可抢占的虚拟机实例上，每个GPU每小时起价为29美分；对于按需实例来说，起价为每小时95美分。