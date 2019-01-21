一年半召开三届，AIAED全球AI智适应教育峰会为何吸引了全球AI学术界泰斗、千亿基金、独角兽们纷纷前来

AI技术革命会首先在哪个领域突破呢？“教育绝对能排行前三”,松鼠AI联合创始人兼CEO周伟如是说.

近日，华为创始人任正非在采访时表示，他最关心的问题是基础科学研究和教育。在他看来，把教育真正做好，国家才有未来。中国的教育由于工资低人才少，优质教育极其稀缺，且分布极不均衡。一二线城市的学区房平均500万到上千万，现在还要被随机抽签决定孩子是到名校还是弱校，三四五线城市由于老师都去了一二线，寒门再难出贵子。在任正非看来，给每个老师多点钱，去找到更多的好老师和更多有学识的人愿意当老师，也许是解决办法。但事实上，这仍然是治标不治本，杰出的老师需要二三十年的沉浸才能成熟，而特级教师千里挑一的入选更是说明了教育似乎永远没办法均衡发展。解决这一问题的终极答案，或许是AI+教育。

雷军曾说过：“AI技术革命，可能刚开始会从一两点突破，接着就覆盖到生活的方方面面，渗透的速度越来越快。”

那么，AI技术革命会首先在哪个领域突破呢？“教育绝对能排行前三”，松鼠AI联合创始人兼CEO周伟如是说，“一方面在于教育行业亟待搭载AI技术进行升级和创新，另一方面在于教育的容错率较高，和伦理问题离得远，比较容易落地”。而松鼠AI也成为上海市政府落地AI＋城市计划的第一批AI＋学校的战略合作伙伴，并且受到上海市委书记李强亲自到公司调研和组织科创企业座谈。

近年来，全球“AI+教育”的迅猛发展也有力论证了这一观点。

海外“AI+教育”浪潮已至

在国外，“AI+教育”已覆盖了不同国家、不同年龄层，从小学、初高中、大学到职业教育的近百个学科，有9000多万用户使用智适应教育产品，引领教育变革的浪潮：

美国的AI智适应教育平台Knewton在10年的发展历程中共筹集了1.37亿美元的总资金，拥有千万用户，2008年由Jose Ferreira （自适应教育这一名词的缔造者）创立于美国纽约。在自适应学习技术上，Knewton的最大贡献是结合算法和知识图谱来规模化地实现以学习目标为导向的连续人工智能自适应推荐引擎。通过细分每个知识点，不断评估每个学生对材料的掌握程度，对学习路径和内容进行动态推荐。Knewton的强项在于平台化的算法运营和完善的B2B服务，这使其快速地占有了自适应市场，获取的大量第一手数据和产品经验。

拥有3000万用户印度教育科技公司BYJU'S正在完成一笔金额在4亿美元的最新融资，估值40亿美金，而这几轮融资一举将BYJU'S推上了印度估值排名第五大民营互联网公司的宝座。

与此同时，围绕着“AI+教育”的并购行为也高潮迭起：K-12教育出版商Houghton Mifflin Harcourt (HMH)宣布收购了自适应AI学习系统Waggle；ALEKS被McGraw Hill以上亿美元收购；韩国AI数学教育平台Knowre被亚洲最大教育集团之一Daekyo收购……

以智适应教育产业为例，从上个世纪60到90年代的基于计算机系统的自适应学习技术，现已升级到基于人工智能的自适应学习技术。目前，行业的年复合增长率超过30%，并形成了Knewton 、ALEKS 、RealizeIT等欧美领衔的企业。

其中，Knewton创立于2008年，是一家自适应平台公司，主要面向发行商、学校及全球的学生提供预测性分析及个性化推荐。其核心产品——自适应学习引擎，可以使用个性化数据展现学生的特征，在学生学习数据搜集、个性化学习内容推送等技术上处于世界领先地位。其学习效果已经过数十万人次以上的实验和实地使用的显著性论证，并被国际教育界广泛引用。

ALEKS是一个基于人工智能自适应的评估和学习系统，基于纽约大学Jean-Claude Falmagne博士在20世纪80年代提出的一种名为“知识空间理论”算法开始开发，目前被广泛使用在数学、化学、以及会计等课程学习。在ALEKS研发的自适应学习系统中，突出特色是构建了一个知识图谱，可以通过20到30个问题来快速准确地确定学生已经掌握课程中的哪些知识点、未掌握哪些知识点，进而根据学生的知识点掌握程度帮助学生一步步“解锁”应该掌握的知识点。

RealizeIT是由CCKF公司开发的人工智能自适应学习产品，它不仅是一个个性化学习平台，还是一个包含智能学习引擎的一体化系统。RealizeIT模拟了教师一对一教学过程，可将多种内容匹配到课程中的每个概念，实现将多种内容匹配到课程，从而模拟教师平衡课程、内容、个人之间的相互关系的过程和方法，确保学习的有效性和高效性。

中国“AI+教育”不落人后

在国内，一些传统教育巨头如新东方、好未来近年来在“AI+教育”方面也频频布局：自2015年开始，新东方一方面积极投资入股AI相关的教育公司，如松鼠AI、清睿教育、爱乐奇等；另一方面，新东方积极积极参与AI的对外合作，包括跟科大讯飞合作，推出了针对托福、雅思考试的口语和写作进行智能识别和批改的学习产品——RealSkill等产品，并且成立了AI研究院；

好未来则投资了松鼠AI、作业盒子、Knewton等智适应公司，并推出了IPS（智能练习系统）并升级为“学而思云学习”，并宣布组建AI Lab，专注在计算机视觉、语音识别、自然语言处理及机器学习等前沿技术在教育行业的应用及创新。

此外，专注于“AI+教育”的中国创新企业也为数不少：松鼠AI采用“智适应学习系统”+“线下无人课堂”相结合的服务模式，致力于通过AI技术改造传统教育，针对学生特点提供个性化辅导；

英语流利说从AI语音识别入手，在2016年推出智适应教育产品“懂你英语”并且于去年在美国成功上市。

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据不完全统计，中国目前宣称推出AI智适应教育产品的企业已多达60余家。而在“资本寒冬”到来之际，投资者对于教育项目的青睐也不减反增。数据显示，2018 年，教育行业一级市场融资 579 起，较去年同期的 412 起，同比增长40.53%，平均每天融资 1.59 起；融资金额高达 523.95 亿元人民币，较去年同期增长 87.79%，平均每日的融资金额为 1.44 亿元人民币。

智适应教育的发展需要一个舞台

无论是海外，还是中国，“AI+教育”的浪潮此起彼伏，蕴藏着一个数以千亿级的蓝海市场。据CNNIC数据预测，到2020年“AI+教育”将带来3000亿的庞大市场规模。随着机器学习、图像识别、情绪识别技术、智能搜素等人工智能技术的演进，能够洞察学生的学习过程，提供因材施教的AI智适应教育技术成为颠覆传统教育的主要力量。

甚而，有业内人士认为，智适应学习技术与计算机视觉、跨媒体分析推理技术、自主无人系统技术、智能芯片技术、自然语言处理技术等并列为六大AI技术。

在此情况下，AI智适应教育技术亟待建立一个行之有效的行业标准。除了与国内外一些科研院校进行交流合作之外，AI智适应教育企业作为市场主体，加强相互之间的交流和合作，无疑显得十分重要。

此外，AI智适应教育机构在完成前期的技术积累后，还需要将自身的技术推广到出版商、K12、职业教育等相关机构中。那么，如何在AI智适应教育的商业模式完成“从0到1”之后，使得其在“从1到N”的扩展过程中更容易得到复制？

从一定程度上来说，AI智适应教育产业的发展，需要人工智能、教育企业、投资机构等各方的共同努力。基于此，第三届全球AIAED大会即将在今年五月份召开，从技术交流、商业合作等维度出发，为AI智适应教育产业提供一个广阔的舞台。

一年半举办三届，AI智适应教育峰会接连召开

据悉，AIAED大会以“在全球普及人工智能教育，推动人工智能技术对教育的改变和发展，为了人类更好的教育公平性和教育成果做出贡献”为宗旨。自2018年4月以来，AIAED大会已经在中国召开了两次，在业内获得巨大反响。

第一次由松鼠AI发起，Knewton、ALEKS、新东方、好未来等教育机构，以及华平资本、高瓴资本、经纬中国、SIG、景林投资、国科嘉和等60多家风投机构均有参与。在“主题演讲”、“圆桌论坛”等环节中，来自中美欧等世界级学术领域的专家进行激情的演讲和思想碰撞，第一次大规模宣传和普及人工智能技术在教育场景的落地实践。

第二次AIAED大会在2018年11月召开，由松鼠AI联合雷锋网、以及IEEE（美国电气电子工程师学会）教育工程和自适应教育标准工作组共同举办。卡耐基梅隆大学计算机学院院长Tom Mitchell教授、阿里达摩院首席外籍专家也是美国三院院士Michael Jordan等前来演讲，大会召开首日，因在第一个峰会会场爆满后，仍有1000多名观众没有座位不得不临时加开大会场，每位主讲嘉宾需要两个会场讲两遍。据悉，第二次大会的人数多达3000人次，并吸引了淡马锡、General Atlantic、凯雷等100多家资产规模总计近万亿的投资机构参与盛会。

2019年5月23日-24日，第三届AIAED大会将在中国北京再次起航，主办方为乂学教育-松鼠AI智适应教育、IEEE教育工程和自适应教育标准工作组、中国自动化学会、新东方、好未来等教育机构，为众人带来最前沿的人工智能技术、教育理念、以及最新的商业模式，预计参会人数将多达5000人。

主办单位中，松鼠AI成功开发了国内第一个拥有完整自主知识产权、以高级算法为核心的智适应学习引擎，并与SRI、CMU、中科院在“AI+教育”开展深度合作，致力于利用人工智能老师为学生提供更加全面、个性化的教育。

而IEEE是一个非营利性科技学会，该组织在国际计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等学术领域中都是主要的权威。在电气及电子工程、计算机及控制技术领域中，IEEE 发表的文献占了全球将近1/3，在业内有科技革新“催化剂”之称。

第三届AIAED大会亮点闪现

第三届AIAED大会的嘉宾阵容更是空前强大：松鼠AI首席科学家e机器学习教父Tom Mitchell，其经典著作《机器学习：一种人工智能的方法》被认为是该行业圣经，发表的学术论文超过130篇；纳斯达克上市公司GSV Capital创始人兼CEO、ASU-GSV教育大会联合创始人Michael Moe；苹果公司副总裁John Couch，《Rewiring Education》一书的作者。此外，还有更多神秘嘉宾正在邀请中。

据悉，本次大会将会向全球征集有关人工智能教育技术、教育理论的相关论文，主要包括人工智能算法、机器学习和深度学习的应用、教育数据挖掘、多模态综合学习行为分析和情感计算、自然语言处理和语义分析的应用、人工智能与学习工程的交互、IEEE自适应教学系统标准、图像识别在教育中的应用等方向。

这些论文将交由来自全球人工智能、心理学、教育学等领域的50多名专家组成的学术委员会进行评审，机器学习教父Tom Mitchell，美国卡耐基梅隆大学计算机、心理学系教授Ken Koedinger，斯坦福国际研究中心(SRI International) 教育中心主任Marie Bienkowsk、中国科学院心理研究所研究员朱廷劭等人均会以客观公正的态度来审阅并作出评价，并将其中优秀的论文分享给参会者。这是中国首个在“AI+教育”领域收录全球技术论文的会议，从一定程度上代表着全球“AI+教育”从业者对于中国AI技术实力的认可。

此外，第三届AIAED大会也将会为“AI+教育”的创业者和投资者提供一个交流的平台。此次大会不仅有来自海外的智适应独角兽企业如Knewton、ALEKS、RealizeIT等列席，新东方、好未来、作业帮、VIPKID、猿辅导等众多国内教育机构也将纷纷参加。红杉资本、高瓴资本、金沙江创投、IDG、深创投、达晨创投、云峰资本、今日资本、同创伟业、中科院国科嘉和基金、UOB Venture、易凯资本、上海赛哲、海通国际、中金资本、鼎晖投资、泰康投资、中信产业基金、华人文化产业基金、光大控股、盈峰投资、创新工场、元禾资本、东方富海等投资机构以及百度、腾讯等互联网巨头均对此表示强烈关注。

在本届AIAED大会上，还会重磅发布堪称科技时代的教育圣经的《Rewiring Education》，并请到作者John Couch来做主题演讲和签名售书。他是乔布斯创业初期从当时的巨头惠普挖角过来的副总裁，带队开发了苹果第一代Graphic interface。乔布斯登门拜访并且带着电脑“贿赂”他儿子的挖人故事已经是是美国创业圈的经典案例。在乔布斯重回苹果之后又再次请他出山。John对科技改变教育的领域的研究是深入和沉醉的，这本书由苹果的联合创始人沃兹尼亚克做序，中文版由松鼠AI创始人栗浩洋合著和做序，讲述“每一个孩子都拥有与众不同的特长和能力”，我们该如何采用科技的手段给与每个孩子与众不同的个性化教育，“找到每个孩子的能力边界”，“培养主动性”，“把PBL项目式学习方法升级为CBL挑战式学习模式”，激发他/她的独有的潜力，培养受益终身的思维模型、学习能力和创造力，解决现在教育千人一面和“统一步调”的问题。

随着人工智能技术的发展，以及各路资本的参与，未来将会出现哪些现象级的教育产品？在中国，除了新东方、好未来之外，谁将是下一个教育行业的巨头？如何平衡素质教育和应试教育？教育的公平性和效率问题在未来如何得以完美解决？以上诸多问题，或许都将在第三届AIAED大会上找到答案！

附：第三届AIAED大会学术委员会部分确认评委名单：

Tom Mitchell

松鼠AI首席AI科学家、机器学习教父、卡耐基梅隆大学教授、计算机系主任

Ken Koedinger

美国卡耐基梅隆大学计算机、心理学系教授、 LearnLab研究室主任

Li Deng

Citadel首席AI科学家，曾担任微软首席AI科学家

Marie Bienkowski

斯坦福国际研究中心(SRI International) 教育中心主任

Robby Robson博士 IEEE Standards Association

Eduworks公司CEO、IEEE委员会成员、前IEEE学习技术标准委员会主席

Paul Kim

斯坦福大学教育学院副院长、CTO

Bob Sottilare

IEEE AIS Standard自适应教学系统工作组主席

Carsten Ullrich

德国人工智能研究中心教育技术实验室副主任

Steve Reise

美国加州大学洛杉矶分校(UCLA )心理系教授、高级定量方法培训项目联合主任

Andy Li

美国佛罗里达大学(University of Florida) 电子和计算机工程学院教授

胡祥恩

美国孟菲斯大学心理学、计算机工程、计算机科学系教授，华中师范大学心理学院院长

Kang Lee

加拿大多伦多大学(University of Toronto)应用心理学和人类发展系教授

Lin Zhou

IBM Watson Education项目总监

黄荣怀

北京师范大学教授、智慧学习研究院院长，长江学者

余新国

华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心副主任、教授

张敏灵

东南大学计算机科学与工程学院教授、博士生导师

卢宇

北师大教育学部副教授，高精尖中心人工智能实验室主任

朱廷劭

中国科学院心理研究所研究员、博士生导师，入选中国科学院“百人计划”

曹东璞

加拿大滑铁卢大学)认知自动驾驶实验室主任、机械和机电工程系的副教授

张坤

美国卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University) 副教授

马文超

美国阿拉巴马大学(University of Alabama)教育研究副教授

沈俊

澳大利亚卧龙岗大学（University of Wollongong）工程与信息科学学院副教授

Andy Song

澳大利亚皇家墨尔本理工大学计算机和信息技术学院高级讲师

朱飞达

新加坡管理大学信息系统学院助理教授

郭伯丞

台湾大学（National Taiwan University）心理学副教授

王伟军

华中师范大学信息管理学院教授、博士生导师