AWS首次推出WorkLink以简化企业移动安全性

AWS已经推出了一款名为WorkLink的新托管安​​全产品，以帮助企业应对需要随时随地访问内部应用的员工日益增长的趋势。

至顶网软件频道消息： AWS已经推出了一款名为WorkLink的新托管安​​全产品，以帮助企业应对需要随时随地访问内部应用的员工日益增长的趋势。

这项服务其中一个与众不同之处在于它的可使用性。虚拟专用网络和移动设备管理套件（企业通常用于在员工手机上实现安全应用访问的产品）使用起来并不是很方便，通常会以各种方式限制用户体验，例如要求员工使用专有的浏览器等。

WorkLink则采用了不同的方法，它并不要求员工改变浏览习惯，而是创建了一个隔离层，使其可以使用内部网站和应用而无需直接访问。

当用户在Safari或Chrome中打开一个网页的时候，WorkLink就会将其呈现在AWS云平台的隔离容器中。WorkLink会生成一个Web内容的交互式图形表示，并发送到浏览器以代替原始内容。用户可以像常规浏览器会话一样键入、滚动和选择内容。

用户设备与正在访问的应用之间没有直接连接，这就大大降低了移动恶意软件所带来的威胁，还降低了流程中数据泄漏的风险。当员工关闭浏览器选项卡的时候，内部信息会被自动删除，从而让管理员无需在受到攻击时远程擦除手机。

“借助Amazon WorkLink，我们将为企业防火墙以外的人提供更高的工作效率，让IT管理员和安全团队满意，让员工愿意使用，”AWS生产力应用副总裁Peter Hill在声明中这样表示。

WorkLink服务的费用为每个月每个活跃用户5美元。WorkLink服务有些类似于赛门铁克、Menlo Security和某些其他网络保护提供商提供的浏览器隔离产品。这些产品不仅可以实现内部应用程序的隔离执行，还有来自开放网络上的内容，这也是AWS接下来通过升级WorkLink可以很好地解决的问题。

WorkLink服务让AWS将业务范围扩展到安全市场。AWS安全产品组合中的大多数现有工具旨在帮助企业保护后端基础架构，但有些工具（例如8月推出的IoT Device Defender工具）则专注于保护网络边缘的资产。

AWS不断为其云平台发布新服务和功能，以保持收入的快速增长。AWS最近在开源生态系统中也十分活跃，开源生态系统正在成为企业技术提供商日益重要的一个战场。

除了WorkLink之外，AWS还推出了一个名为Neo-AI的开源项目，其中包括SageMaker人工智能服务中的关键功能代码。Neo-AI可以针对不同类型的基础架构自动优化AI模型，以提高硬件利用率，AWS称Neo-AI能够将模型性能提高200％。