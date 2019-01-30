SAP第四季度收入超预期 加码云转型启动重组计划

尽管第四季度超出收入预期，但软件巨头SAP仍然宣布四年来首次进行内部重组，预计未来将逐渐转向云并因此做出调整。

尽管第四季度超出收入预期，但软件巨头SAP仍然宣布四年来首次进行内部重组，预计未来将逐渐转向云并因此做出调整。SAP表示，这次重组将削减大约4400名员工，以及8亿欧元（约合9.135亿美元）-9.5亿欧元（10.8亿美元）的费用，大部分重组将在2019年第一季度完成。

SAP表示，尽管进行了充足，但预计今年总员工人数将高于现有的96500人。SAP首席执行官Bill McDermott向《华尔街日报》表示，削减将主要来自于新任命的、提前退休和离职等不同方式。

McDermott强调，组织性变革不是削减成本的举措，而是资源的再平衡，以追求云中的新机遇。“我们正在优化员工队伍，以提升公司业绩的增长，”McDermott在与分析师的电话会议上这样表示。“你会看到我们更强调重大机会，把技能放在了第二位。”

市场研究公司Forrester副总裁兼首席分析师George Lawrie表示，SAP的重组是调整业务成本的一部分，在目前的环境中，对技能的要求正在快速发生变化。他说：“我认为如今这对所有公司来说都是非常正常的。随着技术的进步，你需要留住你的员工，为那位选择不留在公司的人做好安排。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示认同。他说：“数字化颠覆很难，包括对于那些打造产品实现数字化变革的厂商来说。总体而言，作为一家必须变革和升级其完整产品组合的厂商来说，SAP的表现非常出色。”

云转型加速

以下这些数字表明，SAP向云转型的势头正在加速：第四季度新增云订单费用增长了25％，达到7.36亿欧元（约合8.41亿美元），云订阅和支持收入增长了40％达到14.1亿欧元（约合16.1亿美元）。SAP表示，今年全年未完成交付的云计算业务超过100亿欧元（约合114亿美元），增长了30％。SAP预计2019年云订阅和支持收入将增长39％，以固定汇率计算增长幅度为38％。

SAP的总收入增长了9.2％，达到74.3亿美元，比市场普遍预期的72.2亿美元超出3％左右。然而SAP的盈利表现略有下滑，每股盈利1.51美元，低于预期大约4美分。

从全年来看，按固定汇率计算总收入增长了11％，达到247亿欧元（约合282.2亿美元），云订阅和支持销售额增长了33％达到52亿欧元（约合59.4亿美元）。软件许可证收入持平，符合行业趋势。可预测的收入是云订阅的一个组成部分，现在占总收入的65％，同比增长2％。

在纽约证券交易所开盘前，投资者最初对SAP股票的交易价格上涨约1％，但该股在早盘交易中跌幅超过3.2％。在业绩结果公布前不久给出的一份意见中，DZ Bank AG分析师写道，虽然收入表现“相当不错”，但SAP的利润率正在受到挤压。分析师们对于SAP2019年整体云和软件收入增长10％的指引给出了“保守”的评价，但维持了“买入”的评级。

加码未来

McDermott继续强调他在10月公布第三季度财报时传递的一个信息，那就是SAP不会把利润率看得比增长更重。“这是为规模、增长和弹性而建立的商业模式，我们仍将是大规模云中增长最快的商业软件公司。”

在电话会议上，McDermott多次用“加码”这个词来描述SAP对其增长业务的态度。“想想我们的核心业务更侧重于价值驱动力上，”他提到了S/4HANA企业资源规划系统、Leonardo机器学习平台、以及11月收购Qualtrics International获得的客户体验管理业务。“我们将加码这些业务，我们进入每个可以发力的这些市场。”

SAP表示，所有这些业务都有良好的增长，该季度S/4HANA的采用量达到10500个客户，同比增长33％，该季度C/4HANA客户体验套件的销售额也增长了一倍多。SAP客户体验产品的季度总收入同比增长52％，达到3.49亿欧元（约合3.99亿美元）。

SAP表示，预计到2023年总收入将超过350亿欧元（约合400亿美元），这将比2018年增加40％。