SAP开启中国加速计划，在中国发展提速

SAP“中国加速计划”将启动，主要涵盖以下部分：打造新型生态系统 ；深耕中小企业市场 ；提升品牌影响力；加大人才和设施投入 。

至顶网软件频道消息： “中国是SAP公司‘皇冠上的宝石’，是SAP全球范围内增长最快的市场。”这是SAP全球CEO孟鼎铭不久前在国外接受CNBC采访时说的一句话，被作为了新闻标题，也引起了业内关注。

孟鼎铭的这句话充分反映了中国市场在SAP全球布局的重要地位。SAP于1992年正式进入中国市场，SAP对中国市场一直非常重视，中国有SAP第二故乡之称。5年前，中国市场更是被SAP列为独立大区，享有独立向董事会汇报的权利。与此同时，SAP在中国也迎来了高速发展的5年。5年来，SAP大中华区业绩持续保持稳健增长，在刚刚过去的这一年，SAP大中华区再创历史新高。

SAP全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟 (Mark Gibbs)

长期担任SAP中国市场掌门人的SAP全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟 (Mark Gibbs) 在日前的媒体沟通会上表示：“五年前，大中华区成为SAP全球的一个独立大区，我们成功打造了一个快速增长、持续发展的业务基础。今天，我们怀着激动的心情，踏上了新的征程，开启了在中国市场新的‘五年计划’。这将推动我们的业务迈上新的台阶，并助力中国的可持续发展。”

纪秉盟说，SAP全球董事会已经把SAP大中华区作为全球优先发展的重点市场之一，这一方面认可了中国市场所蕴含的巨大的商机，同时也认可SAP在助力中国经济社会转型方面能够发挥重要作用。展望未来五年， 纪秉盟认为，SAP仍然有非常多的实实在在的机会，能助力中国的企业和客户持续转型。

纪秉盟介绍说，随着SAP大中华区在华第二个“五年计划”的完成，SAP将进入下一个五年计划时间，而在未来五年的发展当中，“智慧企业”是SAP在中国市场的一个战略重点。为此，SAP将启动“中国加速计划”。

SAP全球高级副总裁、中国区总经理李强

据SAP全球高级副总裁、中国区总经理李强介绍，SAP“中国加速计划”主要涵盖以下部分：打造新型生态系统 ；深耕中小企业市场 ；提升品牌影响力；加大人才和设施投入 。李强表示，过去SAP主要面向大中型企业，SAP“中国加速计划”将强化对中小企业市场的投入，为此要打造新型生态系统。

值得一提的是，SAP还宣布签约年仅19岁的网坛新星吴易昺，作为其品牌大使。而这背后也体现了SAP对中小企业的重视。吴易昺是2017美国网球公开赛青少年组男单及男双的双料冠军，也是中国大陆首位大满贯青少组男单冠军。纪秉盟说，这是SAP首次赞助中国本土网球选手，希望助力吴易昺不断成长，在强手云集的国际网坛上实现卓越梦想。 同时，也希望通过他来推广SAP的一个理念，那就是将中国带向世界，这是SAP向中小企业发出的一个倡议。