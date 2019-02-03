亚马逊公布第四季度财报 AWS云业务继续高歌猛进

云计算仍然是Amazon表现最抢眼的业务之一，并且没有任何放缓的迹象。

云计算仍然是Amazon表现最抢眼的业务之一，并且没有任何放缓的迹象。

Amazon近日公布的第四季度收益轻松超出预期，部分要归功于盈利能力极高的AWS云计算部门。但Amazon的第一季度指引略低于分析师的预期。

该季度Amazon每股盈利6.04美元，同比增长61％，销售额增长20％，达到724亿美元。营业收入增长81％，达到38亿美元。

AWS的收入增长45％，达到74亿美元，运营收益飙升61％，达到21.8亿美元。

此前分析师普遍预期，Amazon每股盈利5.65美元，销售额为719亿美元，营业收入为30.9亿美元，AWS收入为73亿美元。

但一个问题：收入指引。Amazon预计第一季度营收为560亿至600亿美元，增长10％至18％。预计运营收益为23亿美元至33亿美元，与30.9亿美元的预期一致。

投资者们对这种前景并不满意。Amazon股价在盘后交易中下跌超过4％，此前在常规交易中上涨约2.9％至1718.73美元，过去一年中上涨了17％，考虑到标准普尔500指数在同一时期下跌了近5％，这是一项相当不错的成绩。

在准备好的讲话中，Amazon首席执行官Jeff Bezos重点强调了人工智能产品和服务。 他说：“过去的一年中，研究Alexa的科学家人数增加了一倍以上，团队努力的结果很明显，”他提到了由Alexa驱动的Echo Dot是去年全球最畅销的产品，相比2017年Echo设备销量增加了“数百万”。

云业务高歌猛进

AWS仍然是Amazon利润的关键驱动力。尽管AWS仅占Amazon总收入的11％左右，但仍然比其他部门的总和还要多。与第三季度相比，AWS收入增长率下降不到一个百分点，年运行率约为300亿美元。

Pund-IT分析师Charles King表示：“近一半的同比增长率是一项突出的成就。也就是说，随着云市场的不断成熟，以及微软Azure、谷歌云和IBM云等竞争对手实力不断加强，我预计AWS销售增长将会有所放缓。”

尽管如此，AWS未来几年仍有可能继续推动盈利：Evercore ISI分析师Anthony DiClemente认为，AWS的利润将从2017年的24.8%达到2022年的30.4％，云利润将达到248亿美元。

该季度，AWS近几个月新增了一系列新客户，包括大韩航空、生物技术公司Amgen、Ellie Mae和Guardian Life Insurance Co. of America。AWS还在11月底的年度re：Invent大会上推出了一系列新的服务。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead提到了使用不同的处理器加强云计算服务，根据工作负载提供更高的灵活性。他表示：“客户可以通过弹性能力来节省资金。我很感兴趣了解AWS人工智能平台即服务和软件即服务的价格，这一点非常引人关注。”

AWS在云计算方面确实面临着越来越强大的竞争对手，特别是微软和在某些地区的谷歌云。本周三，微软公布Azure基础架构即服务云收入增长了76％，尽管这与前几个季度相比有所下降。微软最近也新增了一批大客户，尤其是The Gap、Walgreens Boots Alliance和Albertsons、大众汽车公司。

谷歌将在下周二发布第四季度财报，它在云计算市场中大幅落后于AWS和微软。

尽管如此，AWS的规模和覆盖范围依然庞大，AWS首席执行官Andy Jassy利用这些优势保持领先地位。

他表示：“如果你的业务比后四家厂商的总和大几倍，那么你只需达到不同的规模，就可以越早地吸取经验教训。我们将继续推出更多功能，以更快地速度进行创新，提供客户想要的能力，这就是我们为什么拥有的客户数量超过其他任何厂商的原因。”

云并不是Amazon利润增长的唯一来源，除了假日销售强劲之外，广告业务也越来越强大。 Amazon的“其他收入”主要是广告，这部分几乎翻了一番，达到33.9亿美元，但其中约有10亿美元来自去年的会计变化。

eMarketer首席分析师Andrew Lipsman在一封电子邮件中说：“Amazon的利润在强劲的在线假日销售支持下继续飙升，同时也推动了白热化的广告业务。由于卖家认为有必要提高他们在Amazon的广告支出来推动假日销售，所以我们看到过去几个季度利润增长仅在第四季度得到放大。”

在最近上调了最低工资之后，Amazon在该季度新雇佣了36000多名员工，使其员工人数达到令人难以置信的647500人。