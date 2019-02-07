谷歌云平台的年运行率营收仍是个谜

一年前，谷歌首席执行官Sundar Pichai表示，谷歌云每季度可交付10亿美元的收入，G Suite和谷歌云平台各一半。简言之，谷歌云平台进入2018年时运行费用为40亿美元。四个季度后，谷歌仍未给出更新的运行率营收。

至顶网软件频道消息： 谷歌云平台仍是个神秘的大服务，皆因一众高管即使大谈关键的胜利，却不想给出年运行率营收。

一年前，谷歌首席执行官Sundar Pichai表示，谷歌云每季度可交付10亿美元的收入，G Suite和谷歌云平台各一半。简言之，谷歌云平台进入2018年时运行费用为40亿美元。四个季度后，谷歌仍未给出更新的运行率营收。

谷歌并非是在披露云市场时有所保留的唯一一家公司。谷歌将旗下的云销售放在“其他”类别里，“其他”类别包括云、硬件和Google Play。微软则未有特别列出Azure销售，但将其归于商业云类别。 Oracle过去的习惯做法是分别列出基础架构、平台和软件即服务，未特别给出云市场细节。 IBM列有即服务收入项目 ，但目前未有清楚地给出SaaS与IaaS的区别。

根据谷歌提交的第三季度监管文件和第四季度业绩报告，其他收入为208.6亿美元。谷歌表示其他收入增长是由云和Google Play推动的。

Pichai给了一系列云收益数据。几个要点：

* 谷歌云平台（GCP）交易量超过100万美元，翻了一番。

* 多年期合约的数量也翻了一番。 Pichai 表示，“我们获得了巨大的胜利，我期待这一块的执行情况。”

* G Suite拥有500万付费客户。

* 交易量有增加了，交易量价值超过1亿美元。

但运行率营收这个数字却没有被提到。首席财务官Ruth Porat表示：

GCP确实仍然是Alphabet旗下增长最快的业务之一。Sundar也说到，我们的GCP合同量增加了一倍以上，超过了100万美元。我们也看到超过1亿美元的交易数量在开始的时候就有不错的增加，我们对这一块的成功和渗透感到非常满意。目前这一块没有进一步的更新资料。

Oppenheimer分析师Jason Helfstein对于谷歌收益电话会议上缺乏更新资料或有用的解释表示有些无奈。他表示：

管理层未有提供GCP、YouTube或设备方面的具体更新。最有用的信息事关2019年的招聘和资本支出将放缓的预期。

虽然谷歌加大了对GCP产品、工程和销售的投入，但华尔街希望了解收入的真实情况。

假如将2018年增长的50％归功于GCP的话，那么运行率营收则为60亿美元。而相比之下，亚马逊网络服务2018年的收入为256.5亿美元，运行率营收接近300亿美元。Macquarie估计微软Azure的运行率营收为110亿美元。而阿里巴巴的云运行率营收为近40亿美元。

GCP没有更新年度收入的数字，冷眼的旁观者可能会找到一个充分的理由：GCP的收入还没有追上竞争对手的水平。