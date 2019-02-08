 IBM云拿下能源领域大客户Smart Energy Water

Smart Energy Water（SEW）公司刚刚与IBM达成了价值数百万美元的交易，将一些最关键的工作负载从另一个领先的云平台转移到IBM云端。

至顶网软件频道消息： IBM可能不会AWS和微软这样的竞争对手在公有云拥有同样的巨大影响力，但IBM正在特定的细分行业展开竞争，其独特的人工智能和数据分析功能可以让IBM脱颖而出。

Smart Energy Water（SEW）公司刚刚与IBM达成了价值数百万美元的交易，将一些最关键的工作负载从另一个领先的云平台转移到IBM云端。SEW公司主要为能源和公用事业企业提供客户参与、劳动力参与和大数据分析服务，该公司表示，正在转向采用IBM云以利用IBM高度专业化的人工智能、数据分析和物联网能力。

这样，SEW就可以利用这些服务，帮助客户确保他们提供的能源被更有效地使用，这样，SWE提供服务来帮助企业更有效地管理其能源网格。此外，SEW还销售智能电表工具，帮助消费者密切关注自己的能源使用情况。

IBM认为自身的专业知识对于SEW等能源行业公司来说非常有价值，因为许多公司都在努力将应用和工作负载从本地环境迁移到云端。这是因为能源行业是世界上监管最严格的行业之一，大多数企业根本不知道从哪里开始。

IBM的这一说法得到了最近与之合作的很多能源企业的支持。例如，IBM与TenneT Holding B.V子公司TenneT Energy合作，为德国和荷兰的客户提供电力。IBM帮助TenneT在其云上构建区块链平台，能够更有效地管理供应商的电网，帮助降低通过波动的可再生能源中提供电力的成本。

IBM在能源行业的其他合作伙伴还包括Ista UK Solutions，该公司利用IBM云来托管交互式能源计量和计费平台。此外还有Hydro Ottawa Holding，该公司在迁移到云平台时依靠IBM的专业知识来遵守行业法规。

今年到目前为止，IBM已经签署了价值超过30亿美元的新云合同，其中包括法国巴黎银行、瞻博网络和菲律宾群岛银行等新客户。