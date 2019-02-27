 打车应用Lyft全面采用AWS公有云

Lyft表示，正在将整个IT基础设施迁移到Amazon上，以增强市场并推动搭车业务的进一步增长。此外，Lyft还计划利用Amazon的服务改进自己的自动驾驶汽车技术。

至顶网软件频道消息： 一直以来，AWS很擅长展示自己赢得的云计算大客户，今天这个名单中又新增了一员：搭车应用Lyft。

Lyft表示，正在将整个IT基础设施迁移到Amazon上，以增强市场并推动搭车业务的进一步增长。此外，Lyft还计划利用Amazon的服务改进自己的自动驾驶汽车技术。

Lyft决定全力押注Amazon并不令人感到意外，因为Lyft已经是Amazon的一个重要客户。Lyft大部分的运营、后端平台和网站都运行在Amazon云上，使用了包括Amazon数据库、无服务器基础设施、机器学习和分析工具在内的一系列服务。Lyft表示，选择Amazon基础设施的原因之一，是Amazon能够在需求高峰时段例如假期和周末迅速扩大规模。

Lyft首席技术官Chris Lambert在一份声明中表示：“通过在AWS上的运营，我们能够快速扩展和创新，为我们的服务提供新功能和改进，并为我们不断增长的Lyft车友提供卓越的乘坐体验。”

Lyft使用的主要AWS服务之一是Amazon DynamoDB，一个高性能数据库，可以支持包括骑行跟踪系统在内的工作负载。此外Lyft还将信息存储在Amazon Simple Storage Service上运行的海量数据湖中。Lyft使用Amazon Redshift数据仓库分析这些数据，以便更好地预测服务需求。

因此，Lyft可以被视为Amazon广泛云服务在专业乘车行业的一个可靠参考。

“Lyft将通过利用我们业界领先的云服务组合、成熟的运营专业知识和无与伦比的可靠性，引领自动机动车技术的下一次重大转变，”AWS全球商业销售副总裁Mike Clayville在一份声明中这样表示。

上个月，Amazon刚刚宣布赢得了一个大客户Choice Hotels International，该公司也把大部分业务放在了Amazon云平台上。