Gartner表示近50％的PaaS产品现在只支持云计算

Gartner分析师将于5月14日至15日在奥兰多及6月3日至4日在英国伦敦举行的Gartner企业架构和技术创新峰会（Gartner Enterprise Architecture & Technology Innovation Summits）上讨论云平台服务和重要云计算趋势。

至顶网软件频道消息：Gartner分析师将于5月14日至15日在奥兰多及6月3日至4日在英国伦敦举行的Gartner企业架构和技术创新峰会（Gartner Enterprise Architecture & Technology Innovation Summits）上讨论云平台服务和重要云计算趋势。

据Gartner表示，目前有将近一半平台即服务（PaaS）服务产品只支持云计算。目前，在21个细分市场中有超过360家供应商，提供超过550种PaaS产品。这些产品中有48％仅支持云计算。没有一家供应商在所有的21个细分市场中都占据一席之地，其中90％仅在单一PaaS细分市场中运营。

Gartner研究副总裁及杰出分析师Natis表示：“业务和技术领导者正在转向云计算的战略投资。”他表示：“云计算是IT市场中获得主流信任的重要颠覆力量之一。”

Natis 先生表示：“虽然许多组织预计长期保留本地计算，但近一半云平台产品的供应商都倾向于云部署的普遍增长，并选择了更现代、更高效的模式，仅支持云交付他们的产品。”据Gartner称，到2022年，企业在基于云的产品方面的IT支出将超过非云服务的IT产品支出。

根据Gartner的最新预测，预计2019年PaaS市场总收入将达到200亿美元，并在2022年超过340亿美元。在向云计算的转变中，数据库和应用程序平台服务代表了最大的细分市场，而区块链、数字体验、无服务器和人工智能/机器学习（AI / ML）平台服务是最新的细分市场。