区块链是改变可再生能源的30项重要创新之一

这份题为《可再生能源未来的创新》的报告，罗列了可变可再生能源（VRE）领域的30项关键创新和11项解决方案，预计这将改变电力行业，同时创造具有成本效益的全球能源转型。

至顶网软件频道消息：国际可再生​​能源署（IRENA）在布鲁塞尔发布的一份新报告称，为了加速电力行业的低成本可再生能源，各国将需要创新的技术工具，使其能够从可再生规模扩大中受益。这份题为《可再生能源未来的创新》的报告，罗列了可变可再生能源（VRE）领域的30项关键创新和11项解决方案，预计这将改变电力行业，同时创造具有成本效益的全球能源转型。

2016年世界经济论坛称，太阳能和风能比化石燃料成本更低。根据IRENA的报告，处于能源转型前沿的国家可以从太阳能和风能等可再生能源中获得超过三分之一的能源。此外，预计到2022年，全球三大电力系统——中国、印度和美国——的VRE份额将翻一番，达到年产量的10％以上。

IRENA总干事Adnan Z. Amin表示，根据“巴黎协定”对全球电力行业低碳化的目标，要求到2050年可再生能源占总发电量的85％。

Amin说：“我们正进入一个新阶段，对可再生能源进行大规模但具有成本效益的扩大，是能源转型的核心。这个新阶段需要加强创新，特别是让电力系统更加灵活，以适应大量风能和太阳能光伏发电的可变性，同时确保可靠性和低成本。“

报告中提到的创新包括时间使用税、聚合器和区块链等支持技术。

该报告指出，有189家公司正在使用能源区块链，71个项目使用能源区块链，其中约50％的项目是建立在以太坊区块链上。IRENA报告称，总体来看，截至2018年9月，电力行业的区块链投资额已经达到4.66亿美元。

IRENA创新与技术中心总监Dolf Dielen表示，电力行业复杂性的增加，要求具有智能性、透明度和自动化。

Dielen说：“区块链有助于实现在点对点光伏电力交易中采用智能合同，或者管理可再生能源和碳减排证书。”

位于列支敦士登的初创公司Nash公司联合创始人、开发负责人Fabio Canesin对此表示认同，用于控制和分布式能源发电网络支付的区块链解决方案对可再生能源能够起到帮助作用。”

Canesin表示：“当前可再生能源最大的阻碍因素是在存储方面整体比较糟糕，这种资源是非基本负载电源。要解决这个问题，你就需要连接电网，让不那么多风或阳光不充足的地方也能接收来自有风或阳光充足地方的能量。区块链可以直接应用于控制能源供应商和消费者分布式网络中的生产和消费，以及变现。”

Canesin指出，相同类型的问题（分布式网络需要去中心化的价值转移）也发生在物联网传感器数据解决方案中。

“如果监管机构或认证机构在发电站安装了支持区块链的传感器，那么估计可以改善对碳足迹的跟踪——这些数据可以被用于跨境市场碳排放资产的交易，这意味着可以在更高效发电的基础上更好地分配资金，”Canesin补充说。

Canesin认为，解决现实问题的一个最重要价值，将来自去中心化的交换。

但区块链本身使用了大量的能量，而且还在继续增长。SAP Insights研究中心研究分析师Christopher Koch表示，平均一次比特币交易消耗455千瓦时的能量，每笔交易的能耗是2017年11月时的2倍。

“用于完成一次比特币交易的能量足以为美国近15个家庭供电一整天。当你把当今世界上正在进行的所有比特币采矿加起来的话，要比新加坡整个国家的用电还多。在碳足迹方面，区块链采矿每年所产生的二氧化碳排放量与100万架跨大西洋航班相同。”

Koch说：“能源使用量大幅增长的另一个好处是推动矿工去寻找更低成本的能源——当前，这意味着可再生能源。”

“比特币采矿相对于传统采矿的一个优势是它与地点是完全无关的。比特币“矿”实际上是数据中心，数据中心可以位于任何有廉价电力的地方。可再生能源的致命弱点之一就是它们不能很好地运行，并且没有很好地融入电网，但比特币数据中心可以建在有太阳能电池板和风力涡轮机的任何地方。”

Koch说，矿工们也在寻找和利用其他来源廉价的可再生电力，包括地热和水电。

英特尔、三星、Nvidia、AMD和Bitmain等多家科技公司开发了专门的芯片，用于更有效地处理区块链的强烈需求并减少能源使用。

他认为，尽管区块链能源消耗巨大，但也为全球企业组织提供了机会。

“比特币不是区块链的唯一用途，智能合同是企业可以用来取代复杂的律师、会计师和银行网络的一个例子，这些企业组织都是使用区块链技术管理身份认证、身份和信任问题的大用户。区块链越来越多地被用于日常业务流程中，这为企业组织提供了一个明确的、投资回报密集的路径，发展成为可再生能源的早期采用者。”

“如果企业组织可以大规模生产低碳能源，物联网技术实时测量生产和需求，那么区块链技术就可以帮助变革电网。区块链可以推动更广泛分布式、去中心化的能源生产，使可再生能源在经济上更加可行，特别是在偏远地区，例如偏远河流上的水力发电厂，或沙漠中几英亩的太阳能电池板。反过来，这可能刺激对可再生能源和电力储存加大投资，为各种用途产生大量更清洁、更便宜的电力。”

Koch说，我们甚至可以想象未来去中心化市场的进一步发展，例如有几个水库竞标为客户提供水信贷，而最高效的水库可能给出更低的报价。

“有了它，我们可以看到公用事业效率的急剧变化；同样的例子也适用于天然气、电力和互联网连接等方面。”

Koch对多种解决方案的看法得到了Amin的共鸣，他指出，IRENA报告分析得出这样一个结论，那就是改变市场不会是只有一种独特的、改变游戏规则的创新路径。

“没有孤立的一种创新会产生重大的影响，它需要与电力行业四个方面的其他创新相结合：技术创新、商业模式、市场设计和系统运营。”