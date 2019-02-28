全球最大型的银行正在加快部署人工智能战略

随着人工智能等新技术成为主流，即使金融领域的典型企业也无法忽视这些技术。现在，全球一些最大型的银行正在加大对人工智能的投入。

当我们想到那些处于技术创新前沿的企业时，全球金融机构并不一定会浮现在我们的脑海中。相反，像亚马逊、苹果和Alphabet这样的大型科技巨头，往往主导着各种创新话题并获得很高的关注。然而，随着人工智能等新技术成为主流，即使金融领域的典型企业也无法忽视这些技术。现在，全球一些最大型的银行正在加大对人工智能的投入。

美国Capital One集团

作为福布斯美国最佳银行榜单中美国最佳的50家金融机构之一，Capital One在其系统中优先考虑道德AI，来加强AI能力。对话AI团队的高级研究经理、来自秘鲁的博士研究员OmarFlórez，是研究机器学习伦理方面的少数拉丁美洲裔之一。

Capital One高级研究经理OmarFlórez

尽管算法能够通过处理大量数据和自动化来创造巨大的效率，但是整个技术行业都存在偏差问题，因为工程师所掌握的盲点和偏见正在渗透到他们所打造的技术中。无论是种族主义还是负面文化刻板印象的强化，人工智能都是不完美的：即使不是在编程中这么做的，软件也可以在自己学习的过程中产生歧视。

对于金融机构而言，这些偏见会对客户造成极大的伤害——例如申请汽车贷款或房屋贷款，或者使用一个对少数族裔或对女性有偏见的系统发放信贷额度。确保关注性别的多样性和进入该行业的人以及团队的多样性，是该行业克服这些偏见的一种方式。这一直是Capital One所关注的，特别是在他们的系统中开发和部署AI。

由于这个新兴领域的大多数技术文档都是用英语撰写的，所以第一语言是西班牙语的Flórez在学习AI的过程中遇到了第一个挑战。他决定创建一个全面的西班牙语-英语AI术语词典，它可以在GitHub上作为一个开源项目获得，并且免费提供给任何想要使用或添加它的用户。西班牙语用户现在也可以查阅这些文档，以了解书籍、在线讨论、文章或课程中使用的各种技术术语，更深入地了解这些材料。

作为Capital One致力于提高科技行业多元化和包容性的一部分，Flórez持续努力着，他的梦想是其他公司也使用他编撰的词典进入该领域。

“只有每个人都能获得相同的技术信息和教育机会，才能真正实现技术的多样性。当年轻的技术专家们感受到人工智能开发社区的热情——无论他们说什么语言或来自何种文化——开放性将大大增加专业工程师的数量，以及扩大视野和积累经验。”

俄罗斯Sberbank银行

再来看看2018年福布斯全球2000强的俄罗斯最大金融机构Sberbank。Sberbank对人工智能并不陌生，过去曾举办过相关比赛以促进该领域的创新。2018年，Sberbank银行举办了“Classic AI Competition”大赛，邀请来自全国各地的团队参赛，让他们使用人工智能编一首与特定作者风格相似的诗，奖金为1000000卢布。

最近，Sberbank在莫斯科举办了一个Demo-Day活动，展示了俄罗斯一些顶级的AI创新成果。该活动展示了来自Sberbank的初创公司以及500 Startups加速器计划，结果有7个团队入围，这些团队将进入旧金山的500 Startups Startup Launch Program计划。除了入围者之外，Sberbank还将继续与参与竞赛的所有30个团队合作，帮助他们发展成长甚至是Sberbank生态系统进行整合。

这次活动与以往不同，它标志着俄罗斯企业首次与加速器展开合作。

入围者包括像Heartex这样的项目，一个利用人工智能标记大型数据集的工具；Mishka AI，一个智能软玩具，结合人工智能自动提供面向儿童的内容；以及一个令人兴奋的医疗AI游戏，利用人工智能和神经网络用于医学成像领域。

与Capital One等其他美国银行一样，Sberbank发现自己正在扩展到银行史上尚未出现的一个新领域。Sberbank银行行长Herman Gref表示：

“Sberbank是一家拥有177年历史的银行，我们重塑自我并不简单。然而，寻找不断重塑业务的方法，对于保持对进入市场的创新竞争力来说是必要的。我们很自豪能与500 Startup合作，并为他们给市场带来的创新成果提供支持。”

以色列Hapoalim银行

继续来看，作为福布斯全球2000强榜单中最大的以色列金融机构，Hapoalim也没有错过AI这波热潮。Hapoalim银行有选择地参与AI团队的投资和合作机会，不仅是为了获得金融机会，也是为了商业运营。

今年夏天，Bank Hapoalim参与了ThetaRay规模约3000万美元的融资，ThetaRay是一家利用AI帮助金融公司检测银行业欺诈和其他异常情况的网络安全解决方案提供商。随着企业不断扩展业务以覆盖更广泛的客户，要分析的数据量也是非常庞大的。ThetaRay首席执行官Mark Gazit解释说：

“在这个犯罪活动和洗钱行为日益增加且越来越复杂，监管也不断加强的时代，市场对我们解决方案的需求也越来越大。随着数字信息量的增长，如果没有人工智能系统，你就无法保护这些信息。”

与此同时，Hapoalim银行还与另一家AI创业公司AnyVision展开合作，为他们的客户带来了真实的AI用例。这家位于以色列特拉维夫的初创公司，为Hapoalim提供了对银行账户的生物识别访问后，客户甚至无需去办理点就可以开设新的账户。AnyVision利用人工智能打造所谓的“世界领先的识别系统”，并且可以用于各种目的。Hapoalim银行首席技术官Haim Pinto说：

“今天，我们正在目睹人工智能革命带来的曙光；我们进入这个领域，要感谢软件语言的发展、存储技术和处理能力的创新。将此与数学领域的新成果相结合，意味着我们正进入这样一个阶段：人工智能和神经网络可以支持客户的同时，帮客户决定每天如何花钱或者省钱。”

Hapoalim银行首席技术官Haim Pinto

小结

如今，人工智能这个流行语在科技领域无处不在。从2017年的区块链狂热到物联网，一直到虚拟现实（VR）和增强现实（AR），有很多需要关注的内容。但是，如果有一个重要因素来分析这些热门技术到底是昙花一现，还是能够持续发展下去的话，那么全球最大的金融机构投资人工智能就是一个强有力的理由——看起来AI似乎是一个很大的赌注。

人工智能预测分析平台Endor联合创始人兼首席执行官Yaniv Altshuler总结道，“如今，人工智能形成了欺诈检测金融服务的效率和规模，并创造出更加个性化的银行体验。例如，很多领先的银行正在使用人工智能为其客户量身定制信用卡奖励。我们只是刚刚开始，但毫无疑问，人工智能将继续存在，并将继续在很多业务领域发展起来。”

尽管金融机构并不总是因其技术实力而闻名，但很明显，他们正在努力探索人工智能在其系统和流程中的优势。