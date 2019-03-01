市场调研：企业云支出增长让AWS和微软Azure受益最大

根据一项新的研究结果显示，大多数企业现在每年在云计算服务上花费超过100万美元，企业一般会将预算分配给至少三家提供商。

至顶网软件频道消息： 根据一项新的研究结果显示，大多数企业现在每年在云计算服务上花费超过100万美元，企业一般会将预算分配给至少三家提供商。

本周三发布的RightScale State of the Cloud Report报告，对786名从从业者到高管的IT决策者进行了调查。

报告显示，50％的企业现在每年在云服务上花费超过120万美元，13％的企业花费超过1200万美元。不出意外的话，今年云计算预算还会增长。有近四分之一的受访者表示，他们的企业组织计划在2019年增加云投资。

在过去的一年中，有几个引人注目的企业案例是在单一的基础设施即服务平台上实现了标准化技术基础设施。但大多数企业都是与多家厂商合作的。研究发现，84％的企业组织正在实施多重策略，目前企业一般在三个不同的云平台上运行应用。

IT咨询公司SPR Consulting首席架构师Mark Sami表示：“这种趋势只会越来明显。随着技术的发展，我们可以将应用构建到容器并将其部署到与云无关的平台上，企业组织将利用云计算基础架构多样化带来的优势。”

业界领先的供应商能够从企业对云服务需求的持续增长中受益最多。调查发现，排在AWS之后的第二大云平台——微软Azure实现了特别强劲的增长。

2018年，使用微软Azure的企业比例从45％上升到52％。规模约1000名员工的企业中，采用率增加了2个百分点，达到60％，而AWS则保持在67％不变——尽管AWS在云基础设施收入方面仍然遥遥领先。

Sami表示：“如今，微软在内部和云服务混合环境方面处于领先地位。但是涉及到托管在云和平台即服务产品中的基础设施时，AWS是领先的。两家厂商都有自己的优势和劣势，但感觉微软正在迎头赶上。”

在AWS和微软排名之后的厂商在2018年也有所成长。谷歌排名第三，市场份额从18％上升到19％，IBM的云业务则达到18％，Oracle位列第五，份额为16％。

这些增长很大程度上是受到新技术的推动。无服务器计算是一种让企业能够在不必手动配置硬件资源的情况下运行应用的一种云服务，是2018年增长最快的类别。研究发现，企业采用无服务器服务的年增长率为50％，从24%增长到36%。