红帽与三大云巨头合作打造Kubernetes Operators中心

Red Hat与AWS、微软和谷歌展开合作，于周四推出了一个名为OperatorHub.io的Kubernetes在线市场，提供自动化工作流程目录，旨在简化大规模运行技术的任务。

至顶网软件频道消息： 红帽已经与云计算市场三大巨头合作，推出了一项旨在降低Kubernetes入门门槛的新举措。

Red Hat与AWS、微软和谷歌展开合作，于周四推出了一个名为OperatorHub.io的Kubernetes在线市场，提供自动化工作流程目录，旨在简化大规模运行技术的任务。

Kubernetes是管理软件容器的首选框架，而软件容器是许多现代应用项目的基本构建块。容器使软件能够在不同类型的基础设施之间无缝移动，从而简化了开发并有助于降低成本。但是，由于Kubernetes的复杂性，使得发挥这项技术的优势成为企业面临的一项挑战。

为了避免使用该框架遇到的麻烦，越来越多的企业正在采用一种名为Operator Framework的技术。这是一个开源工具包，可以创建工作流程，以自动执行运行Kubernetes应用所涉及的日常任务。但是，现在很难找到现成的工作流程，这就是Red Hat希望通过OperatorHub解决的问题。

“红帽的一个重要目标是克服将应用带到Kubernetes的障碍，”红帽社区开发总监Diane Mueller在博文中写道。“我们希望OperatorHub.io的引入能够让应用所有者更容易找到他们正在寻找的[Operator]，从而进一步克服这一障碍。”

除了聚合Operators之外，红帽推出这个在线市场还是为了针对容器生态系统的这一部分建立一套通用的质量和可靠性标准。OperatorHub将仅显示检查某些重要框的工作流程。其中，Operators必须根据Operator Framework自己的规范构建，并为开发人员提供足够的文档。

OperatorHub.io包含来自AWS、MongoDB和红帽自身的十几个工作流程，旨在自动执行诸如设置容器化数据库和维护基于云的Kubernetes部署等任务。

Mueller表示：“随着OperatorHub.io的推出，我们期待继续在整个行业中努力，创造更多的Operators以及扩大现有Operators的发展。”