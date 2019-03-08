Gartner预测：到2023年将有1/3的iPaaS厂商从市场中消失

虽然整合平台即服务（iPaaS）市场呈现强劲增长台式，但市场整合的初步迹象已经开始显现。据Gartner预测，到2023年将有高达三分之二的现有iPaaS供应商将合并、被收购或退出市场。

虽然整合平台即服务（iPaaS）市场呈现强劲增长台式，但市场整合的初步迹象已经开始显现。据Gartner预测，到2023年将有高达三分之二的现有iPaaS供应商将合并、被收购或退出市场。

Gartner高级研究总监Bindi Bhullar表示：“大多数iPaaS厂商面临的挑战是他们的业务根本无利可图，收入增长和客户接受程度的提高，无法跟上运营平台的成本以及销售和营销方面的大量支出。”

Oracle、微软和IBM等大型企业能够更好地应对这些挑战，因为他们提供了更具竞争力的产品，其价格和打包产品选择比市场上的小型企业更具竞争力。Gartner预计这一趋势将持续下去，进一步降低iPaaS专业厂商的市场份额。

Bhullar说：“对于那些希望购买iPaaS解决方案的企业组织来说，这是个好消息。他们可以利用这一不断变化的市场，解决当前短期的或者眼下的问题，同时准备采用采用其他厂商的另一个iPaaS产品，因为预期市场整合将一直加速到2023年。”

但是，市场整合意味着由于厂商退出市场或被收购而导致平台服务停止的风险有所增加。 Bhullar补充说：“买方应该采用可以提供短期支付的平台来最大限度地降低厂商风险，这样任何最终替代成本都是适当的。”

到2022年RPA的支出将超过20亿美元

Gartner估计，到2022年机器人过程自动化（RPA）软件的全球支出将达到24亿美元，高于2018年的6.8亿美元。这一支出的增长，主要是由于企业组织必须快速数字化和自动化其传统流程，以及通过RPA能够访问旧的应用。当企业组织在应用之间有大量手动数据集成任务，并且正在寻找具有成本效益的集成方法时，企业组织可以选择采用RPA，”Gartner高级研究主管Saikat Ray这样表示。

Gartner预测，到2022年底85％的大型和超大型企业组织将部署某种形式的RPA。他补充说，在2018年完成概念证明和试点的企业组织中，有80％将在2019年扩展RPA实施规模并增加RPA支出。

这表明，RPA技术是可行的，并且能带来期望的效果。但是，不熟悉该技术的应用领导者应该从简单的RPA用例开始，与内部利益相关者合作，以确定更适用的流程。

展望未来，Gartner预计将会有更多企业组织能够慢慢发现RPA的优点不止是成本优化。 RPA技术与其他人工智能技术（如聊天机器人、机器学习和基于自然语言处理NLP的应用）相结合，可以支持生产力并提高客户满意度。

想想客户抱怨发票显示错误金额的例子。聊天机器人与客户进行沟通，可了解最初的问题，并委托RPA机器人将发票与后端实际订单输入记录进行核对。RPA机器人执行匹配事务并将结果发送回聊天机器人，聊天机器人处理RPA响应并智能地回答客户端。