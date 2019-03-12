 一手数据一手业务，云徙科技“双中台”数字营销平台展露实力

随着大数据、人工智能的普及,数字营销迅速普及，带动了一批新兴企业的高速成长，云徙科技就是其中之一

至顶网软件频道消息： IT技术的普及和应用的深入，深刻地改变了我们工作和生活的方方面面，营销就是其中之一。近几年来，数字营销成为业界非常热门的一个词汇，越来越多的企业选择了数字营销。赛迪顾问发布的《2019年中国数字营销解决方案市场白皮书》显示，在大数据、云计算和人工智能为为主导的新一代信息技术的支撑和推动下，2019年中国数字营销市场规模将达到652.5亿元，与2018年的538.3亿元相比，增幅为25.4%。

市场的高速成长也成就了一批企业，云徙科技正是这样一家企业。作为一家2016年7月才正式成立的企业，依托其创新的技术结合对行业的深刻理解，成立2年多的时间营业收入近2亿元，先手收到多家投资机构的青睐，成为该行业的一个冉冉升起的新星。

数字营销，一个新兴的大市场

数字营销是一个新兴的市场，是随着IT科技，特别是大数据、人工智能的普及而流行起来的，也是对传统营销的一次深刻变革。

“数字营销市场有可能比赛迪顾问公布的还要高。”云徙科技CEO包志刚在接受接受记者采访时表示。

云徙科技CEO包志刚做主题演讲

虽然数字营销与ERP本质上都属于企业应用领域，但它是一个比ERP更大的市场。包志刚说，ERP主要做企业内部的流程管理，而数字营销做的是企业与外部之间的管理。企业在营销方面的投入，一般都远远超过ERP。营销投入要高于管理，这是由营销方面的急迫性所决定的。另外，数字营销除了IT投入之外，还有运营部分，这也是一个非常大的市场。实际上，这也是云徙非常重视的一部分。

“云徙科技从第一步的解决方案到后来的运营都有提供。实际上，我们正在推进运营业务，未来我们的收入不仅是在解决方案上，更大的收入应该是来自给企业做运营。”包志刚说。

在包志刚看来，企业进行数字营销的本质就是通过技术加数据来提升整个公司面向消费端、面向端的响应力，从而在未来实现业务的增长。为此，首先要全面连接企业的最终客户，能够在线完成企业的商品交易服务；其次，在有了数据之后基于这些数据进行更精准的业务运营，从而实现业务的智能化和创新。

而云徙科技核心竞争力就是真正让客户通过云徙科技的技术、数据和综合的运营服务，在营销方面实现创新和业务的增长。

“业务+数据”双中台

包志刚介绍，要实现数字营销，首先要建立一个全渠道、全触点的IT平台，来实现从前端的消费者到渠道（包括第三方渠道、线下渠道等）的全链路打通。在这个交易平台实现数据的集中，并基于此实现数据化的运营。对于云徙科技而言，这个IT平台就是“云徙科技数字双中台（i-Digital Engine）2.0”。这是一个由业务和数据同时驱动的双中台。

“中台”是近几年新兴的一个概念，也是云徙科技常提到的一个概念。根据包志刚的说法，所谓中台有四个方面的含义，即中台是一个服务，也是一个技术，还是一种组织，更是一种能力。在云徙科技的数字营销解决方案中中台非常关键。它用来连接前台的变与后台的不变。

包志刚解释说，后台主要是ERP，它是一个记录和留存系统，企业希望其不变。而前台面向消费者，它需要快速变化。“变”和“不变”之间的这一对矛盾体现在需要借助中台这个齿轮把它们连接起来。同时，还要把公司的前端业务、组织协调起来。

“中台最大的能力就是客户响应力，它要响应客户，它要响应业务，它要能创变业务，这是中台。中台对于IT来说它的价值是要实现：第一是聚合，第二是共享，第三是高效，第四是赋能。这并不容易。”包玉刚表示。

“云徙科技数字双中台（i-Digital Engine）2.0”是云徙公司成立3年来形成的核心产品，也是其核心竞争力所在。这是云徙科技3年来跟30多家的行业头部客户，包括珠江啤酒、宝洁、完美、富力地产、美的置业、敏捷地产、长安汽车、长安福特等企业进行合作积淀下来的成果。3年来云徙科技屡屡得到了投资者的青睐，先后完成了三轮融资，得到银杏谷、云锋基金、红杉资本的投资，与此平台的成功也不无关系。

据介绍，云徙科技数字双中台（i-Digital Engine）2.0的业务中台包含13个共享服务中心及10个基础组件。13个共享服务中心有用户中心、会员中心、商品中心、交易中心、营销中心、结算中心、库存中心、物流中心等，这13个共享服务中心可满足新零售业务运营的大部分需求。10个基础组件则偏向技术，用于支撑共享服务中心。数据中台则是基于阿里大数据中间件搭建的轻量级大数据平台，主要提供了10大模型和8大数据服务。其中，10个模型为新零售业务提供了基本的数据模型，而8个数据服务则为新零售业务提供了用户画像、商品画像、流量分析等运营服务。

除了上述中台，还有业务创新能力也是云徙科技的一大特色。而这与云徙科技一批创业高管大多有着多年从事企业服务行业的丰富经验，在IBM、SAP、Oracle、用友等企业从事企业服务的经验。

“我们今天讲数字化，如果只是做到全渠道的销售数据化运营这还是IT公司做的，在此之外，我们还要能够推动企业业务的创新，包括场景的创新、体验的创新、业务的创新。这是是我们的特色所在，也是我们能够以一个初创公司很快在这个市场立足并走到今天的重要原因。”包玉刚总结说。