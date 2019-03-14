IDC：2019年全球人工智能系统支出增长至近358亿美元

根据IDC全球半年度人工智能系统支出指南预测，2019年全球人工智能（AI）系统支出将达到358亿美元，比2018年增加44.0％。随着各行业大力投资采用AI软件功能的项目，人工智能系统支出到2022年将翻一番达到792亿美元..

至顶网软件频道消息：根据IDC全球半年度人工智能系统支出指南预测，2019年全球人工智能（AI）系统支出将达到358亿美元，比2018年增加44.0％。随着各行业大力投资采用AI软件功能的项目，人工智能系统支出到2022年将翻一番达到792亿美元，2018年到2020年预测期内的复合年增长率（CAGR）为38.0％。

零售业领跑全球人工智能系统支出，该行业中的企业今年将投资59亿美元用于自动化客户服务代理、专业购物顾问、产品推荐等解决方案。银行业是支出第二大的行业，将投资56亿美元用于支持AI的解决方案，包括自动化威胁情报和预防系统，以及欺诈分析和调查系统。离散制造、医疗和流程制造也成为今年AI系统支出的前五大行业。在2018年到2022年预测期间，人工智能系统支出增长最快的行业分别是联邦/中央政府（44.3％）、个人和消费者服务（43.3％）、教育（42.9％）。

IDC客户洞察与分析研究经理Marianne Daquila表示：“现在，可以看到每个行业在全球人工智能系统上都有重要支出，因为人工智能项目将持续优化运营、改善客户体验、创造新的产品和服务。具体的使用实例可以说明这一点，例如智能过程自动化、专业购物顾问和产品推荐，以及药物研究和发现，这些方面的增长都超过了38％的平均年复合增长率。人工智能相关技术的持续发展，将推动未来十年中人工智能支出的同比双位数增长。”

今年投资最多的人工智能用例是自动化客户服务代理（全球45亿美元）、销售流程推荐和自动化（27亿美元）、自动化威胁情报和预防系统（27亿美元）。其他这五个用例在2019年的支出水平也将超过20亿美元：自动化预防性维护、诊断和治疗系统、欺诈分析和调查、智能流程自动化、计划顾问和推荐系统。

软件将成为2019年人工智能系统支出的最大领域，其中近135亿美元是投资给了人工智能应用和人工智能软件平台。人工智能应用将成为人工智能支出增长最快的一类，五年复合年增长率为47.3％。由于企业在持续构建支持人工智能系统所需的基础设施，因此今年硬件支出将达到127亿美元，其中服务器硬件占据主导。此外，企业还将投资于IT服务，以帮助开发和实施人工智能系统和业务服务，例如与这些系统相关的咨询和横向业务流程外包。到预测期结束时，人工智能相关的服务支出几乎和硬件支出持平。

IDC认知/人工智能系统研究主管David Schubmehl表示：“IDC看到，人工智能软件平台和人工智能应用的支出在持续增长，用例的类型和种类也在不断扩大。虽然企业组织在部署人工智能解决方案的过程中仍然面对人员配备、数据等问题，但他们发现，通过降低成本、提高收入并提供更好、更快速的信息访问，他们可以帮助显着提高企业的底线并改善决策。”

从地区来看，2019年美国将占到人工智能系统总支出的近三分之二，其中零售业和银行业领跑。西欧将成为人工智能系统支出的第二大区域，以银行业、零售业和离散制造业为主导。五年预测期内人工智能系统支出增幅最高的地区是日本（复合年增长率为58.9％）和亚太地区（不包括日本和中国）（复合年增长率为51.4％）。中国在整个预测中也将实现强劲的支出增长，复合年增长率为49.6％。

“在欧洲，人工智能是一个很重要的话题，未来还将如此。人工智能的采用和支出都在快速增长。欧洲企业已经在实践人工智能了，从探索阶段进入实施阶段。在竞争激烈的环境中，人工智能是一项改写游戏规则的技术，特别是在零售业和金融业等面向客户的行业中，人工智能有能力通过虚拟助理、产品推荐、视觉搜索等将客户体验提升到新的水平。许多欧洲零售商如丝芙兰、ASOS、Zara，以及NatWest和汇丰银行等银行企业已经体验到人工智能的优势，包括增加门店访问量、增加收入、降低成本、创造更加愉快、更个性化的客户旅程。与流程自动化相关的行业特定用例正在进入主流，重点将转向用于个性化或预测目的的下一代人工智能，”IDC欧洲客户洞察与分析高级研究分析师Andrea Minonne这样表示。