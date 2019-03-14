 逆势而上 MongoDB财报超预期推动股价大涨

数据库公司MongoDB公司今天公布财报，收益轻松超出预期，使其股价在盘后交易中迅速上涨。

至顶网软件频道消息： 数据库公司MongoDB公司今天公布财报，收益轻松超出预期，使其股价在盘后交易中迅速上涨。

此前，有数家主流科技公司相继公布了令人失望的财报结果，而现在MongoDB逆势而上，在利润、收入和指引方面都轻松超出预期。

MongoDB主要售卖与公司同名的文档型数据库，为大数据应用和其他处理工作提供支持。根据MongoDB的财报显示，在某些特定成本之前的收益为每股亏损17美分，收入同比增长71％至8550万美元。此前分析师预期的收益为每股亏损38美分，收入为7400万美元。

MongoDB 公司首席执行官Dev Ittycheria在一份声明中表示：“我们全面管理的全球多云数据库服务MongoDB Atlas在第四季度实现了一个重要的里程碑，推出后不到三年年收入就超出了1亿美元。”

更让人惊喜的是MongoDB公布的指引。在这个季度中，大多数科技公司都谨慎行事，预测未来收益结果可能会令股东感到失望，而MongoDB恰恰相反。

MongoDB预计第一季度的亏损在23至25美分之间，收入在8200万美元至8400万美元之间，而分析师预期的是每股亏损37美分。

业绩超出预期，引发了投资者们买入MongoDB股票的热潮，使得MongoDB股价在延长交易中上涨近19％。今年MongoDB的股票有如坐过山车，尽管年初遭遇了两次重大打击，但今天MongoDB的股价已经上涨了25％。

这两次打击，分别是今年1月份AWS宣布推出自己的数据库软件——DocumentDB，与MongoDB针锋相对；然后2月份，MongoDB最大的客户Lyft宣布将把系统迁移到别的数据库服务中。

但Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，这些可能都是暂时性的，即使阴影笼罩下来，MongoDB仍然有巨大的机会。

Moorhead说：“这是一个巨大的市场，MongoDB的收益就可以证明这一点。不过随着时间的推移，我预计亚马逊会主导这个市场。”

也许确实如此，但有分析师认为，对这两家公司来说，他们都有足够的发展空间。Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示，目前市场对MongoDB的数据库软件需求非常高。

Mueller说：“数字经济需要的不仅仅是关系型数据库。尽管亚马逊也参与到市场竞争中，但MongoDB已经找到了增长的方法，现在它需要做的就是维持这一增长。成功做到这一点，就有望成为下一代以文档为主导的企业数据库的事实标准。”