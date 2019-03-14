 并购过渡期：大数据公司Cloudera财报未达预期股价下跌

大数据公司Cloudera此前公布的季度财报结果远低于预期，导致本周三晚些时候股价出现下跌。

至顶网软件频道消息： 大数据公司Cloudera此前公布的季度财报结果远低于预期，导致本周三晚些时候股价出现下跌。

Cloudera主要售卖基于Apache Hadoop的软件，以及用于数据工程、数据仓库、机器学习和分析工作负载相关的技术。Cloudera对下个季度以及全年的指引也令人失望，随着Cloudera将自己的产品与最近收购的Hortonworks产品做整合，预计亏损还将进一步扩大。

根据Cloudera财报显示，第四季度在某些特定成本如股票补偿之前的收益为每股亏损15美分，销售额为1.445亿美元，这比去年同期的每股亏损10美分还要糟糕一些，同时亏损程度也远远大约华尔街分析师预期的11美分。

这次公布的财报是Cloudera自52亿美元并购Hortonworks以来公布的首个财报，但是该季度的数据仅仅是Cloudera的，不包括Hortonworks。

在宣布并购的时候，两家公司曾表示，双方一起可以更好地抗衡AWS等竞争对手。目前AWS也在售卖类似的数据库产品。

Cloudera首席执行官Tom Reilly在一份声明中表示：“完成与Hortonworks的合并之后，我们将完全专注于提供一个为企业客户打造的、强大的综合性平台。”

去年9月，Cloudera在宣布合并计划之前曾表示，有望在未来12个月内实现盈利。但似乎并购让两家公司放慢了达到这一里程碑的脚步。

Cloudera在电话会议上表示，预计第一季度每股亏损在25至36美分之间，收入约为1.9亿美元，而且两家公司将首次合并收益，预计全年收入约为8.55亿美元。

但华尔街期待Cloudera能有更好的表现。BTIG分析师预测Cloudera第一季度的销售额为2.07亿美元，全年的销售额为9.4亿美元。D.A Davidson分析师预测Cloudera的全年收入为9.2亿美元。

因此，Cloudera给出低于预期的指引，让投资者们纷纷退出，导致Cloudera的股价在盘后交易时段跌幅超过14％。

尽管股价下跌，但有科技行业分析师表示，他们仍然乐观地认为从长期来看Cloudera / Hortonworks合并之后会有更好的表现。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示：“好消息是，市场对Hadoop的需求依然很强劲，因为Hadoop为下一代应用的企业用例提供了支撑。对于那些担心可能下错了赌注的高管来说，这次并购让他们松了一口气。”

Enderle Group分析师Rob Enderle也看好并购之后的长期前景。他说，目前糟糕的指导只是他们战略机动的体现。

主要的问题是是，两家公司的整体支出和管理支出是高于预期的，这表明他们是在预期未来增长之前就构建出了产品。但他指出，像这样的战略举措往往会因为投资者的变幻无常而受到影响。

“我期望这个问题会随着时间的推移得到缓解，在长期内更加稳固。但是，对于执行团队而言，这在短期内会带来一定的压力。这将产生的短期压力将会产生问题。提前预防往往要比未达目标好得多。对于长期投资者来说，这没什么，但是对于对冲基金经理来说，这会让他们感到不满。”