英特尔领先零售解决方案加速推动数字化智慧门店落地

2019年3月12日，苏州——在2019中国智慧零售数字化高峰论坛召开之际，英特尔举办了2019英特尔智能POS产品技术研讨会。

2019年3月12日，苏州——在2019中国智慧零售数字化高峰论坛召开之际，英特尔举办了2019英特尔智能POS产品技术研讨会。

会议现场

本次研讨会集中展示了英特尔包括芯片、机器视觉、人工智能、Movidius、OpenVINO™工具包等在内的一系列产品和解决方案，分享了英特尔在智能零售领域的最新进展和通过工作负载整合策略携手合作伙伴打造数字化智慧门店的目标。当前，智能零售迅猛发展，英特尔正以其领先的产品、技术和解决方案为零售行业转型升级提供支持，并为零售行业的未来提供无限可能。值得一提的是，凭借卓越的技术和解决方案为物联网发展作出的贡献，英特尔还在2018“物联之星”年度评选中荣获“最具影响力物联网云平台企业奖”和“最具影响力物联网生态奖”两项殊荣。

英特尔领先解决方案推动零售行业智慧升级

近年来，随着互联网技术和移动支付的快速发展，消费者对零售行业提出了更高的要求。传统零售企业在迎接巨大挑战的同时，也站在了数字化、自动化和智能化的转型风口。面对日益激烈的竞争，零售企业如何抓住契机应对市场环境的变化，如何通过先进技术解决当前面临的问题，进而提升企业核心竞争力变得十分重要。为了应对当前零售应用场景和需求的升级，英特尔推出了一系列针对零售场景的产品和技术，为零售企业搭建拥有丰富场景的云-网-端整体解决方案。

针对支付系统，英特尔® SPOSM能够兼容英特尔® 低功耗酷睿™ 处理器U和凌动™系列，低功耗的紧凑设计可实现适合各种应用和细分市场的极具竞争力的高效解决方案，能够有效降低设计和开发成本，以满足众多尖端外形的要求，还具备工作负载整合等优势。同时，英特尔® SPOSM能帮助简化维护和管理，提升安全性，并能提供诸如自助结账等新服务，以及面部检测和识别的先进功能。

在视觉零售领域，英特尔的视觉解决方案能够使用图像识别技术帮助客户轻松实现自助结算。例如京东边缘知货系统所采用的英特尔边缘计算服务器，能够支持多个摄像头以每秒150帧的速度处理图像，相比重力感应技术，这套系统的识别准确度更高，且能够支持更多的库存，在提供更好购物体验的同时降低了运维成本。

海信推出的无人店整体解决方案Hi-BOX则采用了英特尔的处理器产品，Hi-BOX的监控系统搭载了英特尔® 至强® 可扩展处理器，支付终端则由英特尔® 赛扬® 处理器 J1900提供底层支持，这套解决方案能够将多个系统接入中央控制系统，实现对无人店的集中统一控制。

此外，英特尔还发布了专注于加速深度学习并将视觉数据转换为业务洞察的OpenVINO™工具包，以充分帮助企业在边缘侧快速实现高性能计算机视觉与深度学习的开发，进而有效帮助零售企业削减部署成本、简化运营、管理库存、优化供应链和增强推销能力。

工作负载整合有效简化数字化智慧门店部署

近年来，越来越多的零售商加入到了零售行业的数字化、自动化和智能化转型之中，而如何直面转型中遇到的部署、成本等挑战成为了智能零售转型过程中的首要问题。英特尔始终走在行业前沿，认为零售行业的未来趋势是数字化智慧门店，基于此提出了打造数字化智慧门店的目标，并逐步探索通过工作负载整合策略与合作伙伴联手推动智慧门店落地的发展路径。

所谓工作负载整合，就是把原来在不同设备上分立的负载，通过虚拟化等技术，整合到一个单一的高性能的计算平台上，从而实现综合、复杂的功能。各个功能子系统既能分享设备提供的计算、存储、网络等资源，同时还能具有一定的独立性，以避免彼此的相互影响。

当前，零售领域迎来了设备爆发式的增长，线下零售店中的智能设备纷繁复杂，如果每一个设备都部署一个服务器，无形中提升了成本且不利于管理。因此，英特尔提供整体解决方案进行工作负载整合，把小型边缘计算集成到中央服务器，从而降低服务器成本，提升计算效率。如此一来，最大程度地惠及了零售商和消费者，让产业链中的每一个环节都能够提升效率并且优化体验，进而满足用户的个性化需求。

无论是ODM和OEM厂商，或是线上和线下零售商，英特尔都同他们建立了合作关系。当前，英特尔正在同合作伙伴一道构建涉及传统零售行业、互联网零售商、银行业等多个行业在内的智能零售生态圈，并将以此加速智能零售落地，让客户和终端用户享受技术红利，体验智慧生活。

英特尔物联网销售市场部中国区总监谢青山表示：“英特尔早已洞察到零售行业的智能化发展趋势，且已经拥有了多款针对不同应用场景的产品和解决方案，以帮助零售行业合作伙伴在迈向智能零售时代中领先一步。中国零售业的智能化发展走在时代前列，无论是在支付前端还是管理后台，中国市场都展现出了极大的市场潜力和极强的创新能力。我们希望能够深化同中国合作伙伴的合作，抓住市场机遇，携手加速数字化智能门店落地，推动中国乃至全球的智能零售创新发展。”