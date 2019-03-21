阿里云发布视频边缘智能服务Link Visual 2.0 提供云边端一体的视频接入和算法容器

3月21日，阿里云正式发布视频边缘智能服务产品Link Visual 2.0，在原有视频接入能力的基础上，创新性地融入了深度学习AI能力，提供云边端一体的视频接入和算法容器。这样，哪怕一个很普通的摄像头，也能够很轻松的拥有AI能力。

至顶网软件频道消息： 3月21日，阿里云正式发布视频边缘智能服务产品Link Visual 2.0，在原有视频接入能力的基础上，创新性地融入了深度学习AI能力，提供云边端一体的视频接入和算法容器。支持算法模型从云端下发，在边缘和设备端做推理。这样，哪怕一个很普通的摄像头，也能够很轻松的拥有AI能力。

阿里云方面表示，该产品即将于今年4月启动邀测，7月正式上线。据介绍，Link Visual自去年10月发布1.0版本后，引发了强烈的市场反响，目前已有近百家摄像头厂家购买产品并开始服务对接工作，多家智能视频服务商也跟进推出了同类产品。可以说，Link Visual不仅为泛视频行业的数字化和智能化转型提供了更便捷的云服务，同时也为拓宽视频应用提供了更广阔的想象空间。

而此次发布的2.0版本，将首次开放深度学习云边协同能力，形成了视频数据接入、调度，算法模型下发、算法容器、边缘推理、结果上云的闭环，打通从数据、模型、到应用的全链路，对无论是算法厂家、AI创业团队还是解决方案商来说，都提供了更为高效的解决方案。

举例来说，常规的智能视频服务商，能为视频提供的智能识别目标有限，而客户如果需要添加新的目标，则需要一个漫长的过程才能实现应用落地。通过Link Visual服务，再加上AI能力，就能缩减这个过程，完成新目标的识别。

另外，对于已经有成熟算法的厂家来说，可以适配Link Visual 2.0提供的算法容器，按照统一的数据标准，接入规范和给定的硬件平台，将算法托管到云端，入驻算法市场。在实际项目需要相应的算法时，客户可以直接从云端购买算法，并支持把算法分发到边缘和设备端。除此之外，Link Visual 2.0基于阿里云基础产品架构，运用多重安全策略，也确保了用户的数据安全。

“人工智能的市场需求正在迅速变化，以应对企业在物联网布局时所面临的协同、高效和互联等方面的关键挑战。”英特尔物联网副总裁江百伦说道，“全新的视频边缘智能服务，结合了经英特尔 OpenVINO工具包优化的深度学习推理能力，能构建高性能应用程序，并加快从边缘到云的计算机视觉算法开发。这将帮助客户，在智慧制造和智慧城市等领域中，更迅捷地部署人工智能和物联网解决方案。

阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能IoT事业部总经理库伟表示，物联网迈向智联网的重要路径是实施云边端一体协同计算，让数据、计算能力和AI能力通过云边端协同的方式流动起来，才能实现万物智能。今天发布的视频边缘智能服务就是以此理念而打造，使得阿里集团和合作伙伴及第三方开发者的算法能力，可以在云边端协同工作，让物联更有价值，进而向智联跨越。