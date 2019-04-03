 锐捷重磅发布新一代智慧教室 “一堂好课”激活教育信息化2.0

4月2日，锐捷网络在京举办新品发布会，正式推出了直击教学应用痛点的锐捷智慧教室方案，充分吸收了高教与普教课堂的常态化授课需求，并且依托场景变化推出了针对高教、普教特点的两大解决方案，以“极简应用+丰富功能”全面支撑课堂教学模式新变革。

至顶网软件频道消息： 4月2日，锐捷网络在京举办新品发布会，正式推出了直击教学应用痛点的锐捷智慧教室方案，充分吸收了高教与普教课堂的常态化授课需求，并且依托场景变化推出了针对高教、普教特点的两大解决方案，以“极简应用+丰富功能”全面支撑课堂教学模式新变革。

教育信息化2.0：课堂变革的新挑战

随着教育部印发《教育信息化2.0行动计划》以及科技与教育教学的不断融合，依靠一只粉笔讲到底的时代将不复存在。面对加速到来的2.0时代，作为教育信息化的参与者，我们不禁要思考，2.0时代将带来哪些机遇和挑战？要做出哪些改变？

在4月2日的新品发布会上，锐捷网络智慧教室事业部总经理蒙亮表示：“信息化2.0更侧重‘融合及实际使用，注重价值与效果。’教学应用如何与教学深度融合，并且又能简单易用恰到好处，将是学校和教育信息化企业面临的共同挑战。好的教育信息化产品，不仅是教师教学的辅助工具，更是一堂好课的重要组成部分，能真正解决学校和老师的痛点，并且要有深度贴合教学法的功能和简化便捷的操作，满足使用者多样化的需求。”

图：锐捷网络智慧教室事业部总经理蒙亮

锐捷的智慧教室方案在这个面向未来且意义深远的背景下产生，旨在培养学生的创造性思维和创新能力、解决真实问题的能力、团队合作与协作的能力，推动新型智慧学习空间建设，打造以学生为中心的新型教学模式。同时，锐捷更根据高教与普教当中的课堂教学场景变化，分别推出了量身定制的个性化解决方案。

“以学习者为中心”，满足高校多元化需求

为了培养面向未来的创新性人才，新的高等教育教学模式需要新的学习环境来支撑。对此，锐捷智慧教室基于建构主义理论，以PST框架（Pedagogy-Space-Technology “教学法—空间—技术”）为设计理念，创新地提出5C （建构、交流、联结、协作、创造）学习环境，实现学习空间、信息技术与教育教学的深度融合，支撑教学法的创新。

图：锐捷智慧教室5C学习环境

锐捷高教智慧教室方案具备了新型学习空间设计、全场景教学应用、极简IT环境等一系列有别于市场其它产品的优势特点。从空间变化上，更适配多种创新教学模式，不仅支持正式学习空间，还可以分布在图书馆、教学楼走廊等自主学习区域，让课堂空间真正可以实现“随需而变、即来即用”。此外，为了实现常态化教学支撑，整体方案采用了极简架构，通过一键控制的功能，让老师可以轻松使用协作、互动、展示和物联网设备的基础环境。

图：多种空间设计，全面支撑教学活动和教学策略

同时，锐捷智慧教室的互动教学系统以课程为中心，采用无流程、社交化设计，支持TBL（小组合作学习）、PBL(项目式学习)、探究式学习和混合式学习等多种教学模式，联通师生，打通课前课中课后，帮助师生提升课堂教学效率及效果。

图：锐捷智慧教室——在高校中上课场景

成都师范学院夏珊老师表示：“我理解中的智慧教室能够将课前、课中、课后的流程进行再造，利用‘词云’、‘讨论墙’等功能将教学应用的设计覆盖到课堂的整个过程。对于老师来说，锐捷提供的这套方案最关键的一点是不需要学、直接用，可以把所有的精力都投入到教学本身这件事上。”

互动好课：让中小学教师生“意犹未尽”

在新课程的背景下，普通中小学校全面推进课堂改革，而小组合作学习的方式不仅得到了广泛推广，更赢得师生们的喜爱。小组合作学习能够全面发挥群体的积极性，提高个体的学习动力和能力，达到完成特定教学任务的目的。同时，这种方式的常态化应用，更改变了教师垄断整体课堂的信息源、而学生处于被动地位的局面，从而激发了学生的主动性与创造性。

图：“爱课堂”的应用贯穿每一个教学环节

普教版智慧课堂方案围绕小组合作学习的全流程进行了设计，以“爱课堂”为平台，将极简应用、师生互动、生生互动贯穿“课前、课中、课后”全流程。课堂上，老师以锐捷的“爱课堂互动教学系统”为核心，配合学生反馈器的使用，能够实现简单、实用的课堂即时互动教学及反馈。同时，系统还可以将课堂生成的互动数据，自动、完整地记录在课堂报告中，作为学情分析的数据来源和积累，为学生的持续发展、课堂的持续优化提供强大推力。

成都市双流区九江小学的语文老师周娟表示：“让我感觉最棒的就是课堂计分激励。这让小组合作能有效地开展，抽到的孩子答对了，孩子加分，小组也加分，增强了小组的凝聚力。及时加分激励，把老师对孩子的评价及时反馈给孩子，孩子们更乐于学习，乐于合作。同时，课堂计分与课堂教学互动紧密地联系起来，这就把课堂打造成了一个强大的自主学习空间，让孩子们真正成为学习的主人。”

图：锐捷智慧课堂——学生按动反馈器抢答

全面支撑课堂教学，帮助师生上一堂好课

信息化产品引入课堂，仅仅是一个开端，每一个地区、每一所学校的发展情况与实际状况都不尽相同，在投入使用之前，背后都是使用者与产品之间艰辛的磨合过程。为此，锐捷的产品设计师驻扎在学校，针对高教和普教的共性需求和差异化精雕细琢，使其每一项功能都能更好地服务课堂，并由此获得了用户的好评。

过分追求“精品化”甚至“表演化”并不是教育信息化发展的方向，如何结合教学法、真正站在学生和老师的角度去设计产品，让“一堂好课”来到我们的身边，是当下建设智慧教室需要思考的重要话题。