微软：企业转型不只是技术变革，而是管理变革

企业必须知道转型到底意味着什么。这不只是技术变革，而是整个企业管理的变革，因此每个环节都至关重要。

在过去的20年里，世界500强榜单中，已经有一半的公司不复存在。“因为他们没能利用好新的技术来跟上时代变化的脚步, 不再具备颠覆世界的能力。”在上周清华大学企业家讲堂的演讲中，微软公司副总裁、微软企业服务部Kristin Johnsen一言蔽之。

微软公司副总裁、微软企业服务部Kristin Johnsen

“对于任何一个企业而言，现在都是一个迫在眉睫的转型关键时期。”她认为，外部环境的变化对于每一个个体而言都是非常重要的，而这样的变化正在不断加速。从第一次到第二次工业革命用了一个世纪，从第三次到第四次工业革命这个过程也花了数十年时间。而如今，十年前与十年后的世界已经截然不同，甚至在几年的时间里，技术的更迭已是地覆天翻。这给环境中的每个人和每个组织都带来了巨大的压力。

对此，Kristin Johnsen认为，企业必须利用好新的技术，调整、创新自己的商业模式，从而适应环境的快速变化。而其中，人工智能将是近几年里最重要的技术之一。

AI应用实践要有战略思维

在Kristin Johnsen看来，从经济价值的角度而言，人工智能带来的影响要比互联网大得多，它将给社会、行业、生活的方方面面带来巨大的改变。

以汽车行业为例，Kristin Johnsen表示，自动驾驶汽车的出现将大大节省燃油的消耗，节省人们的时间成本，同时减少交通事故和交通拥堵——而这将带来超过5000亿美元的价值（根据北京麦肯锡未来出行中心（MCFM）的研究显示，至2030年，自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元）。

此外，据微软和 IDC 在亚太区进行的一项研究《迎接未来机遇：人工智能激发亚太成长潜力（Future Ready Business: Assessing Asia’s Growth Potential Through AI）》显示，AI能够带来100%的生产力提升。其中，在中国市场，有78%的企业都认为AI能够提高组织的竞争力，并且有38%的企业正在使用AI改善、创新企业业务。

比如：在金融行业，AI已经被用于用户精准分析和反欺诈；在零售行业，AI正在帮助提升消费者的个性化体验，用于企业精准营销、实时库存追踪、动态定价等场景；在制造行业，AI被大量应用于设备的运营和维护，提前预测设备故障，合理安排生产进度和资源调配。

然而，即便大家已经意识到AI的重要性，并且许多应用场景也正在不断被实践和推进，MCFM研究报告中还指出，在中国市场的企业中只有7%已经将人工智能纳入企业未来发展的核心战略。

Kristin Johnsen认为，其中非常重要的原因之一来自于AI应用的挑战。因为AI还处于发展过程中，目前多数还是一些小应用——比如“聊天机器人”，这样的应用的确能够带来许多场景的创新，但要推动企业的转型还需要整体战略的支持和长期的规划。此外，还有很多企业并不确定到底哪一些场景能够实现并且带来真正的价值。

对此，她提出了自己的想法。“要让AI真正地发挥价值，必须要有统一的AI战略。”“如果只是以单一场景切入而不考虑整体布局，就无法挖掘出数据的整体价值。”

在她看来，AI并不是某种具体的IT技术，它将改变企业的本质，改变企业的产品，改变员工的工作方式。因此，必须要有领导的推动与业务部门的配合支持，实现数据的打通，才能发挥AI的价值和优势。

每一个环节和角色都不可或缺

在接受记者采访时，微软中国副总裁、微软大中华区企业服务部总经理冯国华也进一步补充道：“从场景去切入AI应用的确是比较容易推进的。但AI是一个长远的规划，涉及到的场景部署在不同的应用阶段是完全不一样的，随着企业AI应用的深入，如果没有一个完整的布局和规划是肯定不够的。只有从战略的视角推进这个过程，才能称之为数字化转型。”

从这个角度考虑，微软认为有四个方面是企业必须要考虑的：

第一，予力赋能员工。通过设计一个工作场所，让每个人的工作风格都能发挥起来，帮助员工实现更多目标，同时利用数字智能改善员工体验并实现工作的灵活性；

第二，密切客户沟通。通过对典型企业完整行为的数据分析，构建自然的、量身定制的体验，然后绘制出可操作的路径，从而实现大规模且个性化的数字化转型；

第三，优化业务运营。通过预测未来的智能流程进行人员和资源的协调，加快业务响应的速度，提高服务水平并降低成本、使资产运转更有效率；

第四，转型业务模式。把数据作为战略资产，为客户提供更个性化的服务，同时利用新的商业模式、服务、产品和体验，实现创新和突破。

而这个过程，是不可能“一口吃成个胖子”的。Kristin Johnsen表示，在企业数字化转型过程中都不可避免地要随着发展周期走过一条曲线，从初始期的探索，到实践过程的反复摸索和模式优化，再到成熟模式的形成，每一个步骤都不可或缺，同时每一个角色也都非常关键。

“企业必须知道转型到底意味着什么。这不只是技术变革，而是整个企业管理的变革，因此每个环节都至关重要。”Kristin Johnsen说。

用自身的转变带动客户变革

虽然微软已经帮助全球许多企业实现了数字化转型，但是也有企业在这个过程中陷入了转型的困境，而究其原因，就是因为想要走“快速通道”而缺少战略布局。

“我们曾经遇到过这样一家公司，虽然技术部门投入了大量的精力和决心，但是营销、运营、销售、服务等其他业务部门却没有做好同步准备，最后项目只能宣告失败。”Kristin Johnsen向记者介绍了一个反面案例。

而为了更好地为企业转型提供服务，微软自身也在不断变化。尤其是在文化转型方面，微软可以说是自上而下全员推进和参与的。“从CEO到下面的每一位员工，我们每个人都在改变自己的意识，并且提高自己的技能。通过这样的方式，我们才能更好地给客户普及文化转型的重要性，更好地了解客户的业务，为他们提供‘管理变革服务’。“ Kristin Johnsen表示。

据介绍，目前有7%的中国企业正在受益于微软的“管理变革服务”。比如，上汽集团通过于微软的合作推出了移动出行战略品牌“享道出行”，借此，上汽集团跳出了传统的汽车研发、生产以及经销，迈向了一个全新的领域，从司机招募，到平台运营，再到客户的触达，完成了一次“从零开始”的变革。再比如，振华重工借助于微软的Azure IoT和机器学习技术，在数字化码头业务转型、全球化服务平台构建、领先的行业软件开发中心构建、全球化协同办公平台构建等方面，与微软一起发挥了各自的优势，进行了互补式合作。

“总的来说，走在数字化转型前沿的企业都有一些共性。 首先，他们都具有一定的远见和危机感，同时也敢于冒险；其次，大多数能够成功转型的企业都还在能力相对强大的时候，只有力量充沛，才能真正地未雨绸缪。”冯国华指出，“当然，也有不少企业是在外界的巨大竞争压力下的‘反击’。”

AI的技术挑战与使用原则

除了战略层面的整体布局，从AI技术层面来说，目前也存在诸多挑战。首先，目前许多AI工具都基于识别技术，但其识别准确率仍然有限；其二，用于训练的数据存在的偏见，将会影响最终的数据分析结果；其三，数据模型的训练并非一次性结果，必须在使用过程中不断输入新的数据，持续升级，以防模型老化；其四，一直未能被解决的黑匣子问题也成为阻碍AI技术大规模应用的重要原因。

“而正如微软的使命一样，我们希望能够予力每一个人和每一个组织。因此，多年来，我们一直在推动克服这样的挑战，让企业成就不凡。”Kristin Johnsen说。“比如，在技术层面，我们会借助测试工具检测并剔除带有偏见的数据，并通过大量的研发投入提高识别技术的精确度。”

这样的专注与投入让微软近几年来的识别技术得到了一系列突破性发展。在2016年，微软在视觉识别方面的技术精准度已经达到96%；在2017年，其语音识别系统的误率也低至5.1%；而如今，其文本识别的准确性也达到了88.5%，接近于人类水平。

除此之外，Kristin Johnsen还强调了使用AI技术的伦理与道德问题。在这方面，微软做了许多的事情。比如，萨提亚两年前专门发表了一篇论文讨论了“微软AI的发展原则”，之后沈向洋与微软总裁施博德也围绕这一话题联合出版了《计算未来：人工智能及其社会角色》一书，深度探讨人工智能问题；再比如，微软亚洲研究院专门成立了“埃忒尔道德委员会”，探讨人工智能的偏见和公正、情感应用、可靠性和安全性、工程实践、人类的注意力和认知力、智能性和透明性；同时，微软还作为发起者之一，与谷歌、Facebook、IBM、亚马逊共同成立了非营利组织Partnership on AI，以此为基础让人工智能能够更积极地影响社会、影响每一个人。

Kristin Johnsen表示，未来的世界需要拥抱AI，但在这个过程中需要建立一套成熟的原则和体系，让AI对所有人都更加公平、安全和高效。“AI技术的推出和使用都是要负责任的，微软也是如此，我们需要承担它所带来的后果。这也是我们通过AI帮助企业和机构转型所遵循的重要原则和标准。”她说，“我们的愿景事让大家都能够用上AI，但原则与道德是最重要的前提。”

不只是对于产业转型的推动，Kristin Johnsen还表示，AI应该被用在更多“有用”的地方，比如用于地球环境的保护、用于帮助残疾人士更好地参与到社会生活中、用于救灾救援等等。而这，也是微软愿景。