IDC：今年大数据和商业分析解决方案继续保持高速增长 成为企业创新的核心

根据IDC全球大数据和分析支出半年指南显示，今年全球大数据和商业分析（BDA）解决方案收入预计将达到1891亿美元，比2018年增长12.0％。五年复合年增长率（CAGR）为13.2％。到2022年，预计全球BDA收入将达到2743亿美元。

至顶网软件频道消息： 根据IDC全球大数据和分析支出半年指南显示，今年全球大数据和商业分析（BDA）解决方案收入预计将达到1891亿美元，比2018年增长12.0％。在2018年-2022年预测期内BDA收入将保持这一增长速度，五年复合年增长率（CAGR）为13.2％。到2022年，预计全球BDA收入将达到2743亿美元。

IDC分析与信息管理集团副总裁Da Vesset表示：“数字化转型是BDA支出与高管级项目的关键驱动因素，能够带来对当前业务实践的深入评估，以及对更好的、更快的、更全面的访问数据及相关分析和见解的需求。企业正在通过重构以满足这些需求，并投资于能够让他们创新并保持竞争力的现代技术，而BDA解决方案正是其中很多投资的核心。”

IT服务将成为2019年BDA市场中最大的一个类别，规模将达到775亿美元，其次是硬件采购（237亿美元）和商业服务（207亿美元）。在整个预测期内，IT和业务服务将占所有BDA收入的一半以上，并且是增长最快的类别之一。 2019年BDA相关软件收入将达672亿美元，其中最终用户查询、报告和分析工具以及关系数据仓库管理工具是最大的两个软件类别，规模分别为136亿美元和121亿美元。2019年收入增长最快的BDA技术分别是非关系分析数据存储（34.0％）和认知/人工智能软件平台（31.4％）。

在部署方面，2019年将有超过70％的BDA软件收入源自于内部部署解决方案。不过在五年预测期内，通过公有云贡献的BDA软件收入将呈现强劲的增长，五年复合年增长率将达到32.3％，到2022年占所有BDA软件收入的44％多。

IDC客户洞察与分析项目副总裁Jessica Goepfert表示：“在传统的内部部署环境中，大数据技术是很难部署和管理的。再加上数据的指数级增长以及扩展这些解决方案带来的复杂性和成本，人们可以想象得到企业和组织在这个过程中所面临的挑战和难题。云计算的敏捷性、规模和灵活性，与BDA实现令人难以置信的洞察力，两者相结合带来了双重的业务价值，有助于加速BDA的采用。从BDA在云端带来的机会来看，采用BDA的三大行业分别是专业服务、个人和消费者服务、以及媒体，这三个行业都具有颠覆性，具有很高的数字化潜力。而且，我们在这些领域通常会看到很多规模较小的创新型公司，这些公司往往很重视他们以前由于成本或者IT复杂性而无法获得的那些技术。”

目前对BDA解决方案投资最多的行业分别是银行业、离散制造业、专业服务业、流程制造业、联邦/中央政府。总的来说，今年这五个行业将占到全球BDA收入的近一半（914亿美元）。BDA增长最快的行业是证券和投资服务和零售业，五年复合年增长率分别为15.3％和15.2％。零售业的强劲增长将使其在2022年之前超越联邦/中央政府跻身前五。

从地区来看，美国将成为最大的国家级市场，今年BDA收入规模将近1000亿美元。日本和英国的BDA收入分别为96亿美元和92亿美元，其次是中国（86亿美元）和德国（79亿美元）。增长最快的BDA市场分别是阿根廷和越南，五年复合年增长率分别为23.1％和19.4％，其次是中国，复合年增长率为19.2％，这也将让中国到2022年跃居BDA收入第二高的国家。

从公司规模来看，非常大型的企业（员工规模超过1000人）将在整个预测期内占BDA收入的近三分之二。中小型企业（员工规模不到500人）也将成为BDA收入的重要贡献者，占全球收入的近四分之一。