OpenStack基金会:中国是OpenStack的重要市场

中国对OpenStack的发展起到了非常重要的作用，一个是有很多企业在用OpenStack，另一个是中国技术人员在OpenStack发展上发挥着重要作用。

至顶网软件频道消息： 从2010年NASA和RackSpace决定将OpenStack项目开源算起，OpenStack面市已经近9年年了。这些年来，OpenStack从最初的一个开源小项目成长如今的开源云框架的事实标准，走过了一条非常成功的道路。在中国市场OpenStack发展得非常好，和美国一起成为OpenStack最为重要的两大市场。同时，中国也正在OpenStack发展方向上发挥越来越重要的作用，如今中国的华为、腾讯是OpenStack的白金赞助商（最高级），在基金会中我们还有中移动、中国电信、浪潮等10家黄金赞助商。

“OpenStack是当今最成功的开源项目之一。OpenStack基金会有超过10万会员，OpenStack在全球187个国家有部署。目前，用户也是非常活跃的，比如，在上一个OpenStack版本发布的周期当中，一年时间里就有 7 万次代码提交。 ”OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce在日前OpenStack基金会举办的媒体沟通会上表示。

OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce

据悉，一年7万次的代码提交数量是非常大。目前全球范围内仅 3 个开源项目拥有这样的活跃度（除了OpenStack之外只有Linux Kernel和Chromium）。

Jonathan Bryce介绍说，目前OpenStack基金会除积极推动 OpenStack 项目之外，还致力于推动 OpenStack Infrastructure 开源基础设施的建设和发展。这里所说的开源基础设施包括计算、存储、网络以及所有对于驱动云计算的发展非常重要的计算功能和具体应用所必备的组成部分。为了促进开源基础设施的普及，从 2017 年年底的时候开始，OpenStack基金会一直在推动开源项目新的流程，这个流程以“协作”为核心。

“不协作，勿宁死，一个项目尤其是开源项目没有协作，很难取得真正意义上的成功，协作和集成尤为重要。”Jonathan Bryce说。

在OpenStack之外，OpenStack基金还确立了一些新的重点领域，包括边缘计算、容器、AI等，为此新推出了一些试点项目，包括数据中心自动化配置的开源项目Airship、容器项目 Kata Containers、边缘云计算项目StarlingX、持续集成/持续交付平台Zuul。最近，OpenStack基金会刚刚批准Kata Containers成为新的顶级开源基础设施项目。

对于OpenStack在中国市场的发展，Jonathan Bryce给予高度肯定。他表示，中国是OpenStack的最主要市场之一，以OpenStack最新版本的Rocky 为例，来自中国的下载和代码贡献也都仅次于美国，位列第二。

Jonathan Bryce认为，中国对OpenStack的发展起到了非常重要的作用，其中之一是让更多人能用OpenStack。比如，在中国除了华为、浪潮等这些大公司积极推广OpenStack外，还有很多新兴的公司（如九州云、EasyStack等）提供基于OpenStack的产品，这样能让更多中国企业使用OpenStack。中国对OpenStack的第二个贡献体现在，中国公司在技术上展现出来的领导力，如今，在基金会中有多位独立董事来自中国，他们是OpenStack全球社区里非常重要的领导者。

随着OpenStack在中国的普及，OpenStack基金会也会向中国市场投入更多支持，今年OpenStack基金会将在中国上海设立办公室。另外，一年两次的 OpenStack 峰会（从去年开始 OpenStack峰会改成了OpenStack Infrastructure 开源基础设施峰会），今年下半年的峰会会在上海举行。