 Cloud Next：Google将众多开源软件带入云端

Google今天宣布，将与众多知名的开源软件公司展开合作，大规模扩展Google Cloud上可用的“一流”服务。

至顶网软件频道消息： Google今天宣布，将与众多知名的开源软件公司展开合作，大规模扩展Google Cloud上可用的“一流”服务。

今天在美国旧金山举行的Cloud Next年度大会上，Google宣布与Confluent、DataStax、Elastic NV、InfluxData、MongoDB、Neo4J和Redis Labs等公司达成“战略合作伙伴关系”。这一公告的核心，就是所有这些公司基于开源技术的产品，现在都将作为托管服务在Google Cloud上提供给用户。

Google表示，将把这些开源平台添加到Google Cloud中，通过简单统一的管理、计费和支持服务，为客户提供更加无缝的体验。Google将全面管理每项服务，用户可以通过Google Cloud Console使用这些服务，并且通过一张发票进行统一结算。

换句话说，像DataStax Apache Cassandra数据库这样的服务，将与Google自己的数据库服务类似的方式进行打包和销售。

Google基础设施合作伙伴主管Manvinder Singh在新闻发布会上表示：“我们的想法是让用户们更容易在GCP上购买这些服务，就像是购买我们自己的产品一样，同时也让这些产品成为我们平台上一流的服务。”

很多人认为这与AWS等其他公有云厂商的策略是完全不同的，后者将开源软件作为第三方产品出售，但通过管理或支持提供的内容并不多。Amazon还习惯于利用开源软件，在开源软件基础上打造自己的竞争产品，例如DocumentDB，就是一项基于MongoDB NoSQL数据库服务的服务。

Amazon采取向开源社区开放的策略，而且Google的目的显然是鼓吹自己与这些开源公司是合作关系而不是竞争关系，并表示会像对待自己的服务那样对待这些服务。

Singh解释说：“我们希望为客户提供一个解决问题的窗口，这些公司显然在各自的技术领域拥有更多的专业知识，因此我们将共同努力解决客户的问题。”

Wikibon分析师James Kobielus表示，Google的这些公告实际上是承认开源已经成为当今大多数云应用的基础。他说：“Google通过与领先的开源厂商合作，为平台的各种托管服务提供统一管理、计费和支持，从而解决了在公有云中部署各种开源数据环境的很多痛点。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，这些合作伙伴对于Google来说非常重要，因为很长一段时间以来，Google一直由于没有真正了解企业​需求、从而无法恰当地服务这些企业而饱受批评。但是这些批评放在今天对于Google来说可能就有些不公平了，因为今天的这些举动表明Google确实想要了解企业真正需要什么。”

Mueller说：“这正是企业高管们希望运行下一代应用的原因。正如所有新产品一样，我们现在必须找到企业的兴趣点在哪。现在Google的确引入了一些市场需求非常高的合作伙伴。”

但Mueller指出，联合支持这一点可能有些问题。“魔鬼藏在细节中，但如果Google和合作伙伴能够很好梳理清楚就没有问题了。”

未来几个月内，这些开源服务将通过Google Cloud Marketplace进行售卖，此外还会集成Stackdriver等Google原生服务用于监控，以及集成Cloud Identity & Access Management用于确保安全性。