 分析师：Google意图在“多云”领域闯出一片新天地

这是Thomas Kurian作为Google Cloud首席执行官的首次公开露面，他勾勒出Google Cloud的未来愿景：致力于给那些不知道如何在不影响核心应用的情况下迁移到云端的企业带来一股新鲜空气。

至顶网软件频道消息： 这是Thomas Kurian作为Google Cloud首席执行官的首次公开露面，他勾勒出Google Cloud的未来愿景：致力于给那些不知道如何在不影响核心应用的情况下迁移到云端的企业带来一股新鲜空气。

作为一名前Oracle资深员工，Kurian在前任首席执行官Diane Greene离职后，于1月份加入Google Cloud。今天，他在旧金山举行的Google Cloud Next大会上宣布推出了一系列新服务，这些服务很大程度上旨在让开发人员（尤其是大型企业）更容易在Google云中——还有竞争对手的云中——安全地创建和运行应用。

他强调说，Google的平台不仅将云服务带到了企业数据中心，还让企业组织可以在自己的数据中心完成大部分计算，同时支持AWS和微软Azure等其他云。Kurian阐述了Google的混合云战略，该战略让IT人员能够获得本地云带来的速度和成本优势，同时也对传统IT厂商或者AWS和微软等竞争对手的云敞开了怀抱。

这也是一种新策略，实质上是为了让Google Cloud有机会成为计算工作负载运行在任何云上——不仅仅是Google自己的云上——的统一仪表板。

Google专注于推动云计算的一个迹象就是Kurian的上任。Google首席执行官Sundar Pichai表示：“云是Google最重要的投资领域之一，”他指出，今年Google将利用足以建造20 座埃菲尔铁塔的钢材建造新的数据中心。当谈到Google企业级技术客户长期关注的问题时，他说“我们长期致力于此。”

Google重视云计算的另一个迹象是Anthos，一个更新的、重新命名了的混合平台（去年推出时被命名为Cloud Services Platform）。现在，已经有30家合作伙伴支持Anthos，包括主要的数据中心硬件提供商如Dell EMC和思科。Anthos在希腊语中是“鲜花”的意思，而Kurian显然希望它能够帮助Google与大型企业发展新的业务。

除了重新命名之外，运行在Google开源软件容器管理平台上的Anthos，还可以在任何云以及本地数据中心中运行应用，无需对应用进行改动，Pichai承诺说，“这让你可以在应用就绪的时候将其灵活地迁移到云端”。

此外，谷歌还宣布推出了Anthos Migrate，一套可以将本地应用迁移到云端的服务。Anthos产品管理总监Jennifer Lin表示：“我们相信，未来几年内Anthos将成为首选的云平台。”她还象征性地演示了Anthos运行在AWS云上。

Anthos是以订阅方式出售的，100个虚拟CPU每月起价为10000美元，但企业可以根据情况进行协商。

Google称已经赢得大批新客户，例如在医疗领域的麦克森和飞利浦，金融服务领域的摩根大通和澳新银行，媒体和电信领域的Sprint和USA Today，零售业的联合利华和宝洁，以及制造业的Bose和UPS。

Kurian还公布了其他大量新闻，包括名为Cloud Run的新无服务器平台或者高度自动化云服务平台；在Google云上管理来自7家领先开源提供商的软件；以及在美国和海外开放多个新的云数据中心区域。

Kurian特别强调了一个与技术无关的关键点：Google目前在为大型企业提供销售和支持方面仍处于落后位置。作为对上任时所做承诺的回应，他表示：“我们正在大规模扩大我们的上市部门”，不仅仅涉及到销售，还包括技术支持。

尽管Google绝大部分收入仍然是来自于搜索引擎广告及网站合作伙伴，但是云正在成为Google长期运营的一个核心业务，因为Amazon和微软的云无论是在收入还是市场份额上都还远远领先于其他公司，不管是初创公司和大型厂商。

更重要的是，云越来越像是一个黑洞，吸入了从应用到企业软件、从数据中心到其他传统IT信息的一切。如果Google无法在云端取得成功，只是使用针对自身庞大业务运营所开发的技术，就无法确保在整个技术领域的增长和影响力。

因此，Kurian的每一句话和关于新定位的各种迹象，都像美联储主席声明一样受到投资者们的密切关注。投资者们希望更多听到的是Kurian将如何赢得那些还未将大部分运营迁移到云端的企业的心，而这部分群体代表着Google抢占市场的最大潜力所在。

但是在过去十年中，Google在企业级领域所做的努力一直是断断续续的，这也是为什么Kuran在Oracle的背景被看重的原因。即使是在今天的主题演讲之后，我们仍然不清楚Kurian是否能够设法实现设定的目标，不过公平地说，这通常要花上几年的时间才能知道答案。

Moor Insights＆Strategy总裁、首席分析师Patrick Moorhead在推特上写道：“我喜欢看到各种客户logo和客户站台，但我们都想看到财务细节，51％的深度客户细节，以及交易规模。”

Wikibon分析师指出，Kurian的语气和传递出来的信息，拥抱多云和开源，所有这些都将Google清楚地将AWS和Oracle等竞争对手区分开来。

Wikibon首席分析师Dave Vellante表示：“Google传递的信息与Oracle完全不同，与Oracle的做法截然相反。”

Google Cloud仍然面临诸多挑战。Vellante指出，Google仍然需要更多的合作伙伴来触及和服务企业客户。“主题演讲中有一页关于生态系统的幻灯片显示，今年Google的生态系统实现了四倍增长，以展示自己在这方面所取得的进展。”