 从划清界限到牵手合作：Nutanix与HPE联手打造超融合系统

尽管此前HPE一直在公开场合努力与Nutanix撇清关系，但现在，HPE正在与这家强大的存储初创公司展开合作，出货一款基于订阅模式的超融合系统。

至顶网软件频道消息： 尽管此前HPE一直在公开场合努力与Nutanix撇清关系，但现在，HPE正在与这家强大的存储初创公司展开合作，出货一款基于订阅模式的超融合系统。

目前该系统已经通过HPE的GreenLake服务向客户提供，HPE的ProLiant或者Apollo服务器也加载到客户的数据中心或者托管设施中。

这是Nutanix与HPE签订全球协议的一个组成部分。Nutanix的渠道可以售卖预加载了Nutanix Enterprise Cloud OS——AHV虚拟机管理程序系统——的ProLiant或者Apollo服务器系统，并从HPE工厂发货，而其他与HPE签订协议的渠道则不能售卖这些Nutanix/HPE系统。

这套HPE-Nutanix系统的推荐应用将作为关键任务应用进行计费，包括SAP、Oracle和微软一级虚拟化应用，以及Splunk和Hadoop大数据结构。

当然，HPE也有自己的SimpliVity超融合基础设施系统。

就在两年前，HPE还曾表示，自己并没有与Nutanix合作售卖产品。今天，HPE的一位软件定义业务市场营销人士透露，自从HPE做了这一草率的表述之后，Nutanix一直在向软件业务模式转型，变得与硬件无关。

HPE表示，这次合作完全取决于虚拟机管理程序的选择，他们会为那些希望使用vSphere或者Hyper-V的GreenLake客户提供SimpliVity，为那些需要免费虚拟机管理程序（如AHV）的客户推荐Nutanix。

HPE的一位新闻发言人表示，SimpliVity是企业级的，他们有一家大客户正在使用SimpliVity运行虚拟化SAP应用就是一个例子，还有一家客户用它为360家零售商店提供支持。

对于HPE来说，SimpliVity超融合系统是HPE在可组合式基础设施市场迈出的重要一步，并且HPE通过收购Plexxi软件定义网络技术，将可组合式的网络框架集成到SimpliVity中。

我们看到，最终SimpliVity将被融入Synergy，而Nutanix仍然被排除在外。

HPE GreenLake上的Nutanix Enterprise Cloud OS软件和集成的HPE-Nutanix设备预计将于本季度上市。

然后，有一件事显然已经是过去时了，那就是HPE在2017年5月发布的一个帖子，标题为：“不要被误导了...... HPE和Nutanix不是合作伙伴”。