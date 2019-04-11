Cloud Next：Google发布众多新品增强云安全性

Google今天宣布推出了一系列新的云安全服务，旨在提高Google Cloud的可信性。

至顶网软件频道消息： Google今天宣布推出了一系列新的云安全服务，旨在提高Google Cloud的可信性。

Google在旧金山举行的Cloud Next年度大会上推出的这些新服务，将通过允许用户检测威胁提供对云环境的可见性，加快响应和补救，降低数据泄漏风险，确保软件供应链的安全性，并强化政策合规性。

首先是Access Transparency and Access Approval工具，该工具提供了对提供商运营的监测，对提供商的运营提供有意义的监督；其次是Data Loss Prevention用户界面，目前发布了测试版本；以及VPC Service Controls，有助于防止数据泄露。

Google也对现有的Cloud Security Command Center进行了升级，新增了Event Threat Detection、Security Health Analytics、Cloud Security Scanner和Stackdriver Incident Response，所有这些都将在今天或未来几个月内发布。

Apigee安全报告是一项新服务，允许Google Cloud用户查看API的安全状态。软件供应链方面也有一系列升级功能，例如Container Registry漏洞扫描、Binary Authorization、GKE Sandbox、Managed SSL Certificates for GKE以及Shielded VMs。

此外，G Suite数据区域也有了一些增强功能，包括高级网络钓鱼和恶意软件防护、新的安全沙箱和安全中心、警报中心管理协作和自动化等。

新推出的Policy Intelligence测试版本主要针对使用Google Cloud进行机器学习的用户。另外Google针对使用通用网络的用户推出了Phishing Protection和reCAPTCHA Enterprise。

Google产品管理总监Jennifer Lin在声明中表示：“对于云端的企业组织来说，创建并维持一个安全的环境是他们的首要任务。Google Cloud致力于让高级安全性成为那些需要实现更高灵活性的企业的一个推动力。”

除了Google Cloud之外，Google今天也面向用户推出了一项新服务：通过Titan Security Key为安卓手机提供的扩展服务。从今天开始，安卓用户（7.0及以上版）可以使用手机作为安全密钥来访问和解锁计算机。

用户要获得该服务，应该在安卓手机上添加自己的Google帐户并开启蓝牙功能。在给定的计算机上，用户应访问g.co/2sv并单击“添加安全密钥”，从可用设备列表中添加他们的安卓手机后，完成设置，他们的手机就可以被用作安全密钥使用。