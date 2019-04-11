Cloud Next：Google借助Cloud Code加速云原生应用开发

Google希望开发者能够在托管于Google云中的Kubernetes容器中构建更多的应用。

至顶网软件频道消息： Google希望开发者能够在托管于Google云中的Kubernetes容器中构建更多的应用。

为此，Google今天推出了一系列名为Google Cloud Code的新插件，让使用集成开发环境构建的应用（如IntelliJ和Visual Studio Code）更容易被部署到Kubernetes中。

诸如IntelliJ和Visual Studio Code之类的IDE是用于编写应用代码最流行的工具，Google也坦言不太可能很快就改变这一情况。但使用IDE可能是很麻烦的，因为其设计目的是编写“本地应用”而不是云托管应用，而本地和云环境存在很多差异，这可能导致使用IDE构建云应用的时候会出现各种错误。

Google产品经理Sean McBrean在一篇博客文章中解释说，Cloud Code的目的是要消除这些错误。

McBrean写道：“Cloud Code扩展了VS Code和IntelliJ，将IDE的所有功能和便利性带入了开发云原生Kubernetes应用的过程中。借助Google的命令行容器工具，如Skaffold和Jiband Kubectl，Cloud Code让你在构建项目的时候可以持续提供反馈，将本地编辑-编译-调试这个循环扩展到任何本地或远程Kubernetes环境中。”

McBrean解释说，有很多新概念是需要那些不熟悉Kubernetes的开发者去理解的。Cloud Code通过提供大量Kubernetes部署样本来解决这个问题，这些样本是针对调试、构建和部署应用进行预配置的，让开发者无需担心应用程序的初始设置和配置。

此外，Cloud Code让开发者可以更轻松地将Google的API与他们的应用进行集成，这样他们就可以使用Maps等Google的服务。而且与Cloud DevOps服务（如Cloud Build和Stackdriver）的进一步集成也包含在内。

“例如，一旦你的代码准备好部署，只需提交请求，就会触发Cloud Build自动构建、测试和部署你的应用，”McBrean说。

Constellation Research首席分析师、副总裁Holger Mueller表示：“为了吸引开发者，厂商们要么让变得更加高效，要么让开发者可以使用他们自己喜欢的工具，而Google通过使用面向Google Cloud代码的IntelliJ和VSCode插件同时做到了这两点。”